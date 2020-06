Wie wird das Wetter? Experten mit schlechter Nachricht für Juli 2020

Der Juli ist eigentlich der wärmste Monat des Jahres in Deutschland. Doch wie wird das Wetter im Juli 2020? Eine erste Prognose bringt nicht nur gute Nachrichten.

Wetter* in Deutschland: Wie wird der Juli 2020?

Vorhersage* zeigt ersten Trend

Experten haben schlechte Neuigkeiten

Offenbach – Durch die Corona*-Pandemie machen viele Menschen 2020 in Deutschland Urlaub. Ein beliebter Monat dafür ist der Juli, denn dann haben viele Bundesländer Ferien. Doch wie wird das Wetter im Juli in Deutschland? Fallen Badeurlaube ins Wasser, oder gibt es Sonne satt im Sommer*? Eine erste Vorhersage zeigt ein deutliches Bild – und bringt schlechte Nachrichten für Wanderer.

Wetter in Deutschland: Juli ist der wärmste Monat des Jahres

Eine gute Nachricht vorneweg: Der Juli ist mit einer Durchschnittstemperatur von 16,9 Grad laut wetter.com der wärmste Monat des Jahres. Vor allem in der zweiten Hälfte des Monats wird das Wetter normalerweise richtig heiß. Ab dem 23. Juli beginnen die Hundstage, die meist die wärmsten Tage des Jahres sind und Großstädten wie Frankfurt, Berlin und München tropische Nächte bescheren. Dann sinkt die Temperatur nachts nicht unter 20 Grad, was eine große Belastung für den Körper ist.

Wenn das Wetter in Deutschland von großer Hitze dominiert wird, hat das aber auch so seine Tücken. Denn die Gefahr von Unwetter* und Gewitter* steigt drastisch an. Dabei kommt es nicht selten zu lokalen Unwettern, die lebensgefährlich sein können, etwa wenn ein Blitz einschlägt oder ein Sturm* Bäume entwurzelt oder ein Dach abdeckt. Doch wie wird das Wetter im Juli 2020?

Wetter in Deutschland: Prognose sagt warmen Juli voraus – doch das ist nicht alles

Ein Blick auf die Langzeitprognose für das Wetter im Sommer in Deutschland zeigt eine erste Tendenz: Der Juli soll genau wie der Sommer wärmer werden als sonst. Damit rechnet das US-Wettermodell NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration). Vor allem im Nordosten von Deutschland soll es in der zweiten Monatshälfte deutlich zu warm werden – und zwar im Schnitt um 0,5 bis 1 Grad Celsius.

Die Meteorologen aus Amerika haben beim Wetter im Juli in Deutschland allerdings eine schlechte Nachricht für alle, die gern wandern. In den Alpen und an den Mittelgebirgen soll es mehr regnen* als normalerweise. Die Experten rechnen damit, dass dort im Juli Tiefdruckgebiete immer wieder Regen und Gewitter bringen.

Von Christian Weihrauch

Rubriklistenbild: © Cristobal Escobar/Agencia Uno/dpa