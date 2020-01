Mann (25) bei Motorradunfall schwerstverletzt  - Straße komplett gesperrt

Nach einem Unfall wird die Straße bei Weiterstadt komplett gesperrt. Ein junger Mann auf seinem Motorrad wird schwer verletzt.

Schwerer Unfall bei Weiterstadt

Kollission zwischen Worfelden und Schneppenhausen

und Motorradfahrer schwer verletzt

Worfelden - Schlimmer Unfall zwischen Worfelden und Schneppenhausen: In der Nähe vonWeiterstadt ist ein Motorradfahrer schwerstverletzt worden. Das berichtet das Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt in einer Pressemitteilung. Demnach war ein 41 Jahre alter Autofahrer aus Büttelborn am Donnerstag, 16.01.2020, gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße 139 zwischen Worfelden aus Richtung Büttelborn kommend unterwegs.

Motorradfahrer bei Unfall zwischen Worfelden und Weiterstadt verletzt

Der Autofahrer wollte ersten Erkenntnissen zufolge nach links auf einen Feldweg abbiegen, als ein hinter ihm fahrender 25 Jahre alter Motorradfahrer ihn überholen wollte. Dabei kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Motorradfahrer nahe Weiterstadt, der dabei stürzte und sehr schwer verletzt wurde.

Unfall: Junger Mann bei Weiterstadt schwer verletzt - Lebensgefahr

Der junge Mann musste nach dem Unfall in eine Frankfurter Klinik gebracht werden. Laut einem Polizeisprecher konnte eine „Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden“. Die Straße zwischen Worfelden und Schneppenhausen im Kreis Darmstadt-Dieburg nahe Weiterstadt war während der Unfallaufnahme und der Begutachtung der Unfallstelle durch einen Sachverständigen für mehrere Stunden voll gesperrt.

Weiterstadt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Gegen 17.45 Uhr war die Unfallstelle dann schließlich wieder geräumt. Die Polizei in Darmstadt hat die Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Unfalls bei Weiterstadt, sich unter der Telefonnummer 06151-9693810 bei den Beamten zu melden.

