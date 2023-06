„Absolute Katastrophe“: Flughafen Frankfurt verschlechtert sich in Vergleichsranking

Von: Julian Kaiser

Im deutschlandweiten Flughafen-Vergleich 2023 gibt es Gewinner und Verlierer. Der Flughafen Frankfurt landet zwar im Mittelfeld – doch der Trend ist negativ.

Frankfurt – Wer mit dem Flieger unterwegs ist, muss am Flughafen immer wieder viel Geduld mitbringen. Das hat mehrere Gründe: Wie auch an anderen Standorten in Deutschland fielen aufgrund von Streiks am Flughafen Frankfurt Flüge aus. Hinzu kommen Unwetter sowie die Nato-Übung „Air Defender“, die zu Flugverspätungen oder sogar zu Ausfällen führten. Mit Blick auf die Google-Bewertungen deutscher Flughäfen hat ein Portal nun ein aktuelles Ranking veröffentlicht – und eine klare Entwicklung ausgemacht. Besonders der Flughafen Frankfurt kommt bei vielen Fluggästen offenbar nicht besonders gut weg.

Deutschlandweites Airport-Ranking: Flughafen Frankfurt hat über 500 Google-Bewertungen

Stundenlanges Anstehen am Check-In-Schalter oder am Gepäckband hat dem ein oder anderen Passagier wohl schon die Zornesröte ins Gesicht getrieben. Schnell das Handy gezückt und schon landet eine vernichtende Kundenbewertung des jeweiligen Flughafens bei Google oder auf anderen Portalen.

Das Fluggastrechteportal „Airhelp“ hat die Google-Bewertungen deutscher Flughäfen von 2022 mit den Zahlen von 2023 (Stand: Juni 2023) verglichen und die 20 deutschen Flughäfen mit mehr als 500 Google-Bewertungen in den Blick genommen. Das Ergebnis: Vergleichsweise kleine Flughäfen wie in Münster/Osnabrück oder Nürnberg schnitten besonders gut ab. Der Flughafen Frankfurt-Hahn in Rheinland-Pfalz landete auf dem letzten Platz.

Airport-Ranking 2023

Alle Flughäfen und ihre Bewertung im Überblick (Flughafen / Sternebewertung / Anzahl der Bewertungen):

1. Münster/Osnabrück: 4,3 Sterne, 1137



2. Friedrichshafen: 4,3 Sterne, 724

3. Nürnberg: 4,3 Sterne, 5221

(…)

11. Flughafen Frankfurt: 3,8 Sterne, 56.116

(…)

18. Köln-Bonn: 3,5 Sterne, 12.981

19. Berlin-Brandenburg: 3,2 Sterne, 24.893

20. Frankfurt-Hahn Airport: 3 Sterne, 4766 (Quelle: Airhelp)

Deutsche Flughäfen schneiden im Vergleich zu 2022 deutlich schlechter ab – Frankfurt-Hahn verliert klar

Und das hat Gründe: Durchschnittlich erhielt der rheinland-pfälzische Airport laut „Airhelp“ bei knapp 4800 Google-Bewertungen nur 3,0 von 5 möglichen Sternen. Im Jahr 2022 noch auf dem vorletzten Platz, rutschte der Flughafen um ganze 0,3 Sterne in den Keller. Nutznießer ist der Airport Berlin-Brandenburg, der auf den vorletzten Platz kletterte.

Nach einem längeren Aufenthalt am Flughafen Frankfurt-Hahn, der anscheinend von Pleiten, Pech und Pannen gezeichnet war, kam eine Google-Userin zu einem eindeutigen Fazit: „Abriss oder Umnutzung wäre wohl die einzige Art, irgendwas richtigzumachen.“

Flughafen Frankfurt rutscht im deutschlandweiten Ranking um zwei Plätze ab

Doch wie sieht es bei Deutschlands größtem Flughafen aus? Der größte Flughafen Deutschlands kommt auf mehr als 56.000 Google-Bewertungen und landet mit 3,8 Sternen in diesem Jahr auf Platz elf im Mittelfeld des Rankings.

Er hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Sterne und ganze zwei Plätze verschlechtert. Zwar erhält der Gigant aus der Mainmetropole regelmäßig auch Top-Bewertungen, doch bei ihrer Kritik nehmen manche Fluggäste kein Blatt vor den Mund.

Einige Fluggäste lassen bei Google kein gutes Haar am Flughafen Frankfurt

Exemplarisch dafür steht die Bewertung eines Google-Users, der Anfang 2023 offenbar nach der Landung zwei Stunden im Flugzeug warten musste, bevor er und seine Mitreisenden den Frankfurter Flughafen betreten durften. Die Koffer hätten sie anschließend aber nicht direkt erhalten.

Aus seiner Sicht sei der Umgang mit den Passagieren am Flughafen Frankfurt „trotz Personalmangel für einen, wenn nicht DEN, deutschen Flughafen unwürdig“. Seine klare Empfehlung laute daher: „Frankfurt Flughafen meiden!“

Einem anderen User sei sogar „die Urlaubsstimmung“ vergangen. Aufgrund des Personalmangels und der damit verbundenen langen Wartezeiten sei er „zeitlich in die Bredouille“ geraten. Für ihn war die Erfahrung eine „absolute Katastrophe“.

Lange Wartezeiten, Personalmangel und Streiks sorgen bei vielen Fluggästen, wie hier am Flughafen Frankfurt, für Ärger. © brennweiteffm/imago

Streiks, Flugausfälle, Wartezeiten – Auch der Flughafen Frankfurt ist betroffen

Doch warum sind so viele Fluggäste 2023 im Vergleich zum Vorjahr so unzufrieden mit dem Service an Deutschlands Flughäfen? Besonders die langen Wartezeiten am Check-In-Schalter sowie technische Probleme hätten viele Fluggäste laut dem Rechtsexperten Julián Navas verärgert. Außerdem sorgten Streiks, wie jener in den Osterferien am Flughafen Frankfurt immer wieder für Kopfschütteln.

Im internationalen Ranking schneiden deutsche Flughäfen übrigens besonders schlecht ab. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) im Frühjahr 2023 unter Berufung auf Zahlen von „Airhelp“ berichtete, habe es kein deutscher Flughafen wegen der zahlreichen Verspätungen „in einer Weltauswertung von 151 Airports in die vordere Hälfte geschafft“. (Julian Kaiser)