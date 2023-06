Depeche Mode elektrisiert Frankfurt – Super-Fans zelten im Stadtwald

Von: Maibrit Schültken, Robin Kunze, Erik Scharf

Teilen

Auf der Welttournee zum aktuellen Album „Memento Mori“ macht Depeche Mode gleich zweimal Halt in Frankfurt. Am Donnerstagabend läuft der Auftakt. Der News-Ticker.

+++ 20.29 Uhr: Der Innenraum ist gut gefüllt, die Sitzplätze belegt. Depeche Mode in Frankfurt kann losgehen.

An der S-Bahn Station am Stadion ist Ruhe eingekehrt - keinerlei Anzeichen mehr auf den Superstar-Andrang von noch vor ein paar Stunden. Nur noch vereinzelt laufen Konzertgänger in den Deutsche Bank Park, aus dem mittlerweile laute Klänge der Musik und Rufe der anderen Fans tönen.

+++ 19.34 Uhr: Im Deutsche Bank Park spielt bereits die Vorband und bringt die Fans auf Temperatur. Indie-Sängerin Jehnny Beth steht auf der Bühne. Derweil strömen unentwegt noch Fans vom Bahnhof Stadion zur Arena. Der Auftritt von Depeche Mode soll um 20.45 Uhr beginnen

Auch 20 Minuten nach dem offiziellen Konzertbeginn pilgern noch viele Fans zum Depeche-Mode-Konzert. © Maibrit Schültken

Entspannter Abend für Einsatzkräfte

+++ 19.07 Uhr: Die Polizei Frankfurt berichtet von einem ereignislosen Nachmittag. Seit etwa 15 Uhr seien Beamte am Stadion, sagt Einsatzleiter Erik Hessenmüller, über die genaue Anzahl mache er jedoch keine Angaben. Das Publikum am Donnerstag habe für keinerlei Zwischenfälle gesorgt.

Nur das Wetter hat wohl einigen zu schaffen gemacht und forderte kleinere Einsätze wegen Kreislaufproblemen - die Patienten wurden direkt an die Rettungskräfte vermittelt. Die Polizei bleibt bis der letzte Ton verklungen ist und wird für Depeche Mode Fans heute Abend noch den Heimweg-Verkehr regeln.

Im Vergleich zum Beyoncé-Konzert am vergangenen Samstag (24. Juni) sei es ein entspannterer Einsatz. „Das sind einfach andere Menschen“, sagt Hessenmüller. Aufregender könnte es auch nächste Woche wieder werden, wenn Harry Styles im Waldstadion auftritt.

Erste Konzert seit dem Tod von Andrew Fletcher: „Das wird komisch“

+++ 18.47 Uhr: Anders als bei den Spielen von Eintracht Frankfurt ist das Dach des Deutsche Bank Park beim Depeche-Mode-Konzert geschlossen. Insbesondere für die Fans im Innenraum eine gute Nachricht, kann ihnen der Regen so nicht die Party verderben.

Das geschlossene Stadiondach ist bei Konzerten im Frankfurter Stadtwald aber üblich, auch beim Beyonce-Gig im Deutsche Bank Park vor wenigen Tagen entfaltete sich das Dachzelt.

+++ 18.14 Uhr: Gerade fängt es in Frankfurt leicht an zu regnen. Der guten Stimmung und großen Vorfreude kommt das Wetter aber nicht quer. Der Platz vor dem Deutsche Bank Park leert sich zunehmend und die Sicherheitskräfte an der Ticketkontrolle haben alle Hände voll zu tun.

+++ 18.01 Uhr: Für die meisten ist es auch das erste Konzert seit dem tragischen Tod von Andrew Fletcher im letzten Jahr. „Es hat uns schon getroffen.“ Dass der Keyboarder diesmal nicht mit auf der Bühne stehen wird, bedrückt viele Fans vor dem Waldstadion. „Das wird komisch“, sagt eine Gruppe aus der Südpfalz.

Depeche-Mode-Fans in Vorfreude: „Es ist die Band meiner Jugend“

+++ 17.46 Uhr: Die Vorfreude am Waldstadion ist riesig. Für einige geht hier ein Traum in Erfüllung: „Es ist die Band meiner Jugend. Jetzt wollte ich sie endlich mal sehen“, erzählt ein Fan aus Karlsruhe.

Extra aus Karlsruhe angereist: Für diese beiden Fans geht mit dem Besuch eines Konzerts von Depeche Mode ein Jugendtraum in Erfüllung. © Maibrit Schültken

Der Weg nach Frankfurt war für viele nicht unbedingt der nächste. Aus dem ganzen Land sind Menschen für Depeche Mode angereist. Sogar eine fast sechsstündige Autofahrt aus Neumünster war es einigen wert. „Man kann ja mal was ganz Verrücktes machen.“

Depeche Mode in Frankfurt: Fans zelten am Stadion

+++ 17.19 Uhr: Super-Fans kommen aber nicht erst kurz vor Einlass, geschweige denn Konzertbeginn. Ein Mitarbeiter der Security erzählt, schon als er um 10 Uhr seinen Dienst angetreten hat, seien besonders eifrige Konzertbesucher vor Ort gewesen. Manche haben wohl sogar die Nacht im Stadtwald verbracht, denn auch mehrere Zelte habe er noch beobachten können. Seit den Morgenstunden tummeln sich also die Menschen am Deutsche Bank Park und fiebern dem Auftritt ihrer Lieblingskünstler entgegen.

Neben den erwarteten rund 60.000 Konzertgängern sind auch 410 Service-Kräfte für Küche, VIP-Betreuung und Co. am Waldstadion im Begriff, eingecheckt zu werden.

+++ 16.40 Uhr: Noch wird einige Zeit vergehen, bis Depeche Mode die Bühne im Deutsche Bank Park betreten. Ihre Fans stehen schon jetzt Schlange, um sich die besten Plätze im Innenraum zu sichern. Um 17.30 macht die Stelle für die VIP-Registrierung zu. Nur dann können sich die Fans mit dem gültigen Bändchen in die Schlange stellen.

65.000 Fans beim Depeche-Mode-Konzert erwartet

Erstmeldung vom Donnerstag, 29. Juni, 13.50 Uhr: Mehr als vier Jahrzehnte erfolgreich im Musik-Business, mit weltweit über 100 Millionen verkauften Tonträgern: für die britische Synth-Rock-Band Depeche Mode gibt es nicht genügend Superlative. Mit ihrem jüngsten Album „Memento Mori“ feierten sie den insgesamt zwölften Nummer-eins-Erfolg in den deutschen Album-Charts. Das schaffte keine andere internationale Band, nicht einmal die Beatles.

Am Donnerstagabend (29. Juni) können Fans die legendäre Kult-Band live in Frankfurt erleben. Dann spielt Depeche Mode das erste von zwei Konzerten im Deutsche Bank Park. Zweimal 65.000 Menschen dürfen im Frankfurter Stadtwald dann Depeche Mode auf Welttournee erleben. Tickets gibt es nur noch vereinzelt im Weiterverkauf über Ticketmaster. Los geht es um 19 Uhr. Für alle, die nicht dabei sein können, fasst unsere Redaktion die Geschehnisse des Konzerts live im News-Ticker zusammen.

Die Fans können es kaum erwarten: Am Abend liefert Depeche Mode die erste von zwei Shows in Frankfurt. © Maibrit Schültken

Depeche Mode in Frankfurt: Zwischenstopp in Hessen nach schwerem Unwetter

Da kann man nur hoffen, dass das Wetter hält. Nach dem schweren Unwetter der letzten Woche, das vor allem Nordhessen getroffen hat, sind die Daumen gedrückt, dass der Auftritt am Donnerstagabend nicht ins Wasser fällt – im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei ein kleines bisschen Regen weder die Fans noch die englischen Kultrocker abschreckt. Beim Konzert in München am 20. Juni lieferte ein Sommergewitter eine besondere Showeinlage, bei der ganz natürliche Blitze die Bühne zum Leuchten brachten. Hiervon ließ sich aber niemand unterkriegen.

Für viele Fans dürfte das Konzert unabhängig vom Wetter eine besondere Bedeutung haben, denn die Band steht auf der „Memento Mori“-Tour zum ersten Mal ohne Andrew Fletcher auf der Bühne, der einer derjenigen war, der die Gruppe 1980 ins Leben rief. 2022 verstarb Fletcher überraschend im Alter von 60 Jahren an den Folgen einer Aorten­dissektion (ein Riss in der Hauptschlagader). Die Erschütterung war greifbar. In den folgenden Monaten sorgten sich viele dann auch um die musikalische Zukunft von Depeche Mode.

Dave Gahan von Depeche Mode beim ersten Deutschland-Konzert der „Memento Mori Tour 2023“ in Leipzig. Zweimal wird die Synth-Rock-Band auch in Frankfurt dem Publikum einheizen. © Jan Woitas / dpa

Doch ein Ende der Band sei nicht in den Karten, erklären Dave Gahan und Martin Gore auf einer Pressekonferenz in Berlin im Oktober 2022, wo sie die neue Tour bereits ankündigten. Die Songs des neuen Albums „Memento Mori“ seien bereits vor Fletchers Tod geschrieben worden. Die Tour ist jetzt eine Hommage an den verstorbenen Keyboarder. (rk / ms)