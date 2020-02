Streit an Fastnacht: Schlägerei zwischen „Bär, Krokodil und Pilot“ – ein Verletzter

Schlägerei an Fastnacht: In Wächtersbach ist ein Streit zwischen einem „Bär“, einem „Krokodil“ und einem „Pilot“ eskaliert. Es gibt einen Verletzten.

Schlägerei an Fastnacht in Wächtersbach

an in Mehrere Auseinandersetzungen auf dem Parkplatz Globus

Ein Jugendlicher (18) im Krankenhaus

Wächtersbach – Am Sonntag musste die Polizei in Wächtersbach (Main-Kinzig-Kreis) zu einer Fastnachts-Schlägerei zwischen einem „Bär“, einem „Krokodil“ und einem „Pilot“ ausrücken. Dies teilte die Polizei Südosthessen am Montag mit.

Schlägerei an Fastnacht: Polizei in Wächtersbach muss ausrücken

Kurz nach 17.30 Uhr meldeten Zeugen eine Schlägerei auf dem Parkplatz am Globus in Wächtersbach. Die Polizei rückte zu dem Ort der Auseinandersetzung aus. Dort bekamen sie folgendes Bild zu sehen: Zwei am Boden liegende Männer schlugen aufeinander ein. Die Polizei Südosthessen teilte dazu mit: „Nach ersten Erkenntnissen waren ein 16-Jähriger im Bärenkostüm, ein 17-Jähriger im Krokodilkostüm und ein 18-jähriger ‚Pilot‘ in Streit geraten.“

Für den 18 Jahre alten „Pilot“ hatte der handfeste Fastnachts-Streit in Wächtersbach Folgen: Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden, laut Polizei verletzte er sich jedoch nur leicht. Das „Krokodil“ und der „Bär“ blieben bei der Schlägerei unverletzt.

Schlägerei an Fastnacht in Wächtersbach: Polizei verteilt zehn Platzverweise

Die Polizei musste an Fastnacht mehrfach zu Auseinandersetzungen auf dem Parkplatz am Globus in Wächtersbach ausrücken. „Die Beamten erteilten insgesamt zehn Platzverweise“, schrieb die Polizei in einer Meldung.

Die Schlägerei zwischen den Verkleideten war aber nicht der einzige Einsatz, zu dem die Polizei an Fastnacht in Wächtersbach ausrücken musste. „Des Weiteren muss sich nun ein 21-Jähriger aus Bad Orb wegen Verdachts einer Sachbeschädigung verantworten“, teilte die Polizei Südosthessen in einer Meldung mit. Der Mann soll am Sonntag um kurz vor 16 Uhr mit der Faust gegen eine Glastür geschlagen haben. Der Ort seiner Aggressionen: das Polizeirevier in Wächtersbach.

Schlägerei an Fastnacht in Wächtersbach: Sonntagsumzug verläuft friedlich

Der Fastnachtsumzug am Sonntag in Wächtersbach und der anschließende „Festrummel“ auf dem Messegelände verliefen sonst weitgehend störungsfrei.

