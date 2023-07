Von der Mama fehlt jede Spur: Katzenjungen „Oat“ und „ToeBean“ brauchen ein neues Zuhause

Von: Stefanie Lipfert

Eine Woche sind „Oat“ und „ToeBean“ alt, als sie beim Tierschutzverein Offenbach landen. Nun sucht das Tierheim ein neues Zuhause.

Offenbach – Vor allem in den ersten Wochen ist die Bindung zwischen der Katzenmutter und ihren Jungen besonders wichtig. Besonders tragisch ist es, wenn Katzenjungen ohne Mutter aufwachsen. Dieses Schicksal hat auch die Kitten „Oat“ und „ToeBean“ ereilt, wie das Tierheim Offenbach auf Facebook berichtet. Dort sind die beiden Kätzchen zwischenzeitlich untergekommen.

Mehr Tod als Lebendig kamen die kleinen Kätzchen im Tierheim Offenbach an – von der Katzenmama fehlt jede Spur. Zu dem Zeitpunkt waren sie gerade mal eine Woche alt. Als „Oat“ und „ToeBean“ dem Tierheim übergeben wurden, befanden sie sich in einem kritischen Zustand: Die beiden waren völlig unterkühlt und dehydriert.

Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass sich die Katzenjungen mittlerweile so gut entwickelt haben. Mit ganz viel Liebe, Zuneigung und einer 24/7 Betreuung konnte das Tierheim Offenbach die kleinen Katzen wieder aufpäppeln und mittlerweile haben sich prächtig entwickelt!

Von der Mama fehlt jede Spur: Die beiden Kätzchen Oat und ToBean suchen ein neues Zuhause. © Screenshot Tierheim Offenbach

Kätzchen „Oat“ und „ToeBean“: Tierschutzverein Offenbach sucht neues Zuhause

Nach der erfolgreichen Pflege der kleinen Kätzchen sucht der Tierschutzverein Offenbach nun ein neues Zuhause für die beiden. Wer den beiden Katzenjungen ein Zuhause bieten möchte, kann sich unter der E-Mail-Adresse info@tierschutzvereinoffenbach.de beim Tierschutzverein Offenbach melden. Aktuell befinden sich die beiden nicht im Tierheim, deswegen ist eine Terminvereinbarung erforderlich. (sli)

Seit der Corona-Pandemie beklagen Tierheime in ganz Deutschland, an ihre Kapazitätsgrenze gestoßen zu sein. Auch das Tierheim Dreieich stößt an die Kapazitätsgrenzen: Die Zwinger sind überfüllt.