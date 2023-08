Vom Blitz getroffen – Turbulenzen beim Flug von Frankfurt nach Innsbruck

Von: Maibrit Schültken

Auf dem Weg von Frankfurt nach Innsbruck wird ein Flugzeug vom Blitz getroffen. Das kommt häufiger vor, als man denkt. Doch welche Folgen hat ein Blitzeinschlag im Flugzeug?

Frankfurt – Solche Turbulenzen wünscht sich kein Fluggast. Das unberechenbare Wetter hat am Dienstag (15. August) auch den Flugverkehr beeinträchtigt und dafür gesorgt, dass die Passagiere einer Air Dolomiti Maschine ihre Reise wohl nicht so schnell vergessen werden.

Auf dem Weg von Frankfurt nach Innsbruck schlug ein Blitz in das Flugezug der Lufthansa-Tochter ein, wie Patrick Dietrich, stellvertretender Direktor des Innsbrucker Flughafens, der österreichischen Zeitung „Krone“ mitteilte. Unklar sei jedoch, wo genau sich der Vorfall ereignet habe.

Trotz Blitzeinschlag: Flugzeug aus Frankfurt landet sicher in Innsbruck

Es ist zum Glück alles glimpflich verlaufen. Verletzt wurde durch den Blitz niemand – nur die Nerven der Passagiere dürften vielleicht zwischendurch blank gelegen haben. Gegen 15.40 Uhr am Dienstag (15. August) ist das Flugzeug dann aber sicher auf Tiroler Boden gelandet.

Bevor es wieder starten kann, werde es in Innsbruck einer genauen Schadensüberprüfung unterzogen. „Das ist ein typischer Vorgang, wenn so etwas passiert“, so Dietrich.

Auch der Flughafen Frankfurt blieb vom Unwetter nicht verschont. © Tobias Hartl/Vifogra/dpa/Symbolbild

WIe oft schlagen Blitze in Flugzeuge ein – und was sind die Folgen?

Wie sicher ist eine Flugreise, und hatten die Passagiere auf dem Weg nach Innsbruck bloß Glück? Dass eine Maschine vom Blitz getroffen wird, kommt durchaus häufiger vor, wie Lufthansa Technik mitteilt. Eine Maschine werde sogar oft mehrfach in ihrem Leben vom Blitz getroffen. Meistens gibt es keine allzu schwerwiegenden Konsequenzen, das Flugzeug kann dann einfach weiterfliegen, ohne dass Pilot oder Passagiere überhaupt etwas bemerken. Nur ein dumpfer Schlag am Rumpf des Flugzeugs kann Aufschluss über den Blitz geben.

Gefährlicher können Turbulenzen werden, wenn zum Beispiel starker Hagel innerhalb der Gewitterwolke dazukommt. Manchmal muss das Flugzeug dann zwischenlanden oder ganz umkehren. Das Luftfahrtbundesamt (LBA) informierte „Reisereporter“, dass durchaus erhebliche technische Schäden auftreten können, wenn einige oder sogar alle Instrumente ausfallen. Dies sei „höchst unwahrscheinlich, aber möglich“, denn ein Flugzeug verfüge stets über mehrere Systeme. Sensoren, Bordelektronik und Antennen seien also mit einem Sicherheitsnetz angelegt.

Ob oder wie heftig der Blitzeinschlag in der Maschine von Frankfurt nach Innsbruck zu spüren war, ist leider nicht bekannt.

„Äußerst selten und unwahrscheinlich“ – Keine Sorge vor Abstürzen durch Blitzeinschlag

Das LBA beschwichtigt besorgte Reisende: Dass eine Maschine vom Blitz getroffen wird und tatsächlich abstürzt, sei „äußerst selten und unwahrscheinlich.“ Ähnlich wie Autos sind Flugzeuge Faradaysche Käfige, die quasi als mobile Blitzableiter funktionieren. Ein Blitzschlag kann ihm also in der Regel nichts anhaben.

Blitzeinschläge im Flugzeug seien keine Seltenheit. © Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Eine Garantie gibt es allerdings, wie immer im Leben, nicht. „Es können Systeme so beschädigt werden, dass keinerlei Informationen mehr zur Verfügung stehen und somit ein Weiterflug unmöglich ist“, gibt das LBA zu denken. (Maibrit Schültken)