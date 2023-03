Vollsperrung bei Frankfurt: Mann auf der A5 von Auto erfasst und tödlich verletzt

Von: Lucas Maier

Ein Mann wird auf der A5 bei Frankfurt tödlich verletzt. Der Knotenpunkt wurde in beide Richtungen voll gesperrt.

Frankfurt - Am Flughafen Frankfurt ist die A5 am Dienstag (21. März) in beide Richtungen kurzzeitig voll gesperrt worden. Gegen 10.15 Uhr wurde ein Mann zwischen der Anschlussstelle Zeppelinheim und dem Frankfurter Kreuz von einem Auto erfasst, wie die Polizei mitteilt.

Frankfurt: A5 bei Flughafen voll gesperrt. (Archivbild) © Boris Roessler/dpa

Die Person erlitt bei dem Zusammenprall tödliche Verletzungen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern derzeit noch an. Auf der A5 bei Frankfurt waren Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Mittlerweile ist Vollsperrung wieder aufgehoben. Die Polizei schreibt jedoch, dass auch weiterhin mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. (Lucas Maier)

Generell berichten wir nicht über Selbsttötungen, damit solche Fälle mögliche Nachahmer nicht ermutigen. Eine Berichterstattung findet nur dann statt, wenn die Umstände eine besondere öffentliche Aufmerksamkeit erfahren. Wenn Sie oder eine Ihnen bekannte Person unter einer existenziellen Lebenskrise oder Depressionen leiden, kontaktieren Sie bitte die Telefonseelsorge unter der Nummer: 0800 - 1110111. Hilfe bei Depressionen und anderen psychischen Notfall-Situationen gibt es außerdem unter www.deutsche-depressionshilfe.de. Hilfe bietet auch der Krisendienst Frankfurt unter 069 - 611375. Weitere Infos finden Sie auf der Website www.bsf-frankfurt.de.

