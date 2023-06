Unbekannter klaut Auto eines Paketzustellers und baut anschließend Unfall - Polizei sucht Zeugen

Von: Tadhg Nagel

Ein Unbekannter hat am Dienstag, 20. Juni in Viernheim einen Verkehrsunfall mit einem gestohlenen Lieferwagen verursacht. Vom Täter fehlt weiter jede Spur.

Viernheim - Ein Lieferwagen parkt mit laufendem Motor. Während der Fahrer kurz aussteigt, schleicht sich ein Unbekannter mit Vollbart, Sonnenbrille und schwarzer Basecap an, schwingt sich in den Wagen und braust davon. Die Szene passt eher in einen Actionstreifen, als in das beschauliche Viernheim (Kreis Bergstraße). Was sich am Dienstag, 20. Juni, dort zugetragen hat, gehört aber nicht zu den Dreharbeiten des vierten Teils von „The Transporter“. Schließlich ist keine Fortsetzung geplant. Was aber war dann los?

Nach Angaben der Polizei hatte ein Paketbote gegen 17.30 Uhr seinen Ford Transit in der Rathausstraße abgestellt, um eine Sendung auszuliefern. Als er sich zu Fuß auf den Weg zur Zustelladresse gemacht habe, sei ein unbekannter Mann in den unverschlossenen Kleintransporter eingestiegen und davongefahren. Kurze Zeit später habe sich die 84-jährige Besitzerin eines blauen Audis bei der Polizei gemeldet. Ihr Auto, das in der Rathausstraße abgestellt gewesen war, habe Schäden aufgewiesen. Diese hätten im Verlaufe der Ermittlungen dem flüchtenden Fahrzeug zugeordnet werden können.

Ein Paketzusteller in seinem Lieferwagen. Symbolbild. © Maskot via www.imago-images.de

Lieferwagen gestohlen: Polizei in Viernheim sucht weiter - vom Täter fehlt jede Spur

Der gestohlene Lieferwagen ist inzwischen wieder aufgetaucht. Die Polizei teilte mit, man habe das Fluchtfahrzeug gegen 17.50 Uhr in der Nähe des Sandhöfer Wegs gefunden. Allerdings sei es verschlossen gewesen, der Täter müsse den Schlüssel also noch bei sich tragen. Es fehle jedoch jede Spur von ihm. Man habe zwar sofort die Umgebung nach dem flüchtigen Bruchpiloten abgesucht, nur leider vergeblich. Dennoch habe es einige Zeugen gegeben, die den „Postkutschen-Gauner“ bei seiner Flucht beobachtet hätten. Deshalb habe man zumindest eine Beschreibung des Täters.

Den Aussagen zufolge ist der Gesuchte etwa 1,85 Meter groß und hat einen Vollbart. Bekleidet sei er mit schwarzen Schuhen, einer dunkelblauen Hose und einer schwarzen Basecap gewesen. Eine schwarze Brille und ein schwarzer Rucksack hätten das Outfit abgerundet. Besonders der auffällige Gang des Flüchtenden sei den Zeugen im Gedächtnis geblieben. Die Polizei bittet alle, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise liefern können, sich mit der zuständigen Kripo (K 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen. (Tadhg Nagel)

