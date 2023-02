Auf Spielplatz niedergestochen - Streit auf Schulausflug als Auslöser?

Von: Florian Dörr

Teilen

Auf einem Spielplatz in Viernheim (Kreis Bergstraße) kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen. Ein 17-Jähriger bleibt schwer verletzt zurück.

Viernheim - Heftige Auseinandersetzung am Mittwochabend (1. Februar) auf einem Spielplatz in Viernheim (Kreis Bergstraße). Hier am Zeppenweg waren nach Angaben der Polizei gegen 17 Uhr mehrere Jugendliche aneinander geraten.

Zeugen alarmierten die Beamten und berichteten von einer Schlägerei.

Viernheim: Tatverdächtige von Spielplatz-Auseinandersetzung flüchten vor Eintreffen der Polizei

Doch: Die Tatverdächtigen flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung. Ein 17-Jähriger aus Viernheim blieb zurück. Er hatte Stichverletzungen davongetragen und kam in ein Krankenhaus.

Ein 17-Jähriger aus Viernheim kam mit Stichverletzungen ins Krankenhaus. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/Imago

Medienbericht zu Auseinandersetzung von Viernheim: Streit am Vormittag als Auslöser?

Die Heppenheimer Kripo übernimmt die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen. Alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise werden unter der Rufnummer 06252/706-0 von den Beamten entgegengenommen.

Nach unbestätigten Informationen der Bild geht die Auseinandersetzung auf einen Schulausflug einer 9. Klasse zurück. Demnach war es dabei am Mittwochvormittag zum Streit zwischen zwei Jugendlichen gekommen. Später auf dem Spielplatz sollte die Sache mit Verstärkung geklärt werden.

Vor wenigen Tagen löste ein 46-Jähriger einen Polizeieinsatz in Viernheim aus. Beim Einsatz wurde auch eine Armbrust sichergestellt.