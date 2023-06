13-Jährige seit Tagen vermisst - Hält sie sich in Frankfurt auf?

Von: Tim Bergfeld

Seit Tagen ist ein 13-jähriges Mädchen aus Wiesbaden unbekannten Aufenthalts. Hält sich das Mädchen in Frankfurt auf?

Wiesbaden/Frankfurt - Eine 13-Jährige aus Wiesbaden-Biebrich wird seit Freitag (2. Juni) vermisst. Alisa Walter verließ nach Angaben der Polizei ihre Wohnanschrift in Wiesbaden-Biebrich gegen 16.30 Uhr und konnte zuletzt am Samstagnachmittag (03. Juni) mit einer Freundin in der Wiesbadener Innenstadt gesichtet werden. Womöglich war sie zudem am Sonntag (04.06.2023) im Frankfurter Stadtgebiet.

Beschreibung der vermissten 13-Jährigen aus Wiesbaden

Eine 13-Jährige wird vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. © Polizei Wiesbaden

Die Vermisste ist ca. 1,60 Meter groß, schlank und hat hellrot gefärbte lange Haare sowie auffällige Narben am Arm. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens soll sie mit einem dunkelblauen T-Shirt, einem schwarzen Pullover, einer hellen Jogginghose und dunkelblauen Schuhen von Lacoste bekleidet gewesen sein.

Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (tab)

