Vermisst in Wiesbaden: Elfjährige seit Donnerstagabend verschwunden

Von: Constantin Hoppe

Ein elfjähriges Mädchen aus Wiesbaden wird sein Donnerstagabend vermisst. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche.

Wiesbaden – Seit Donnerstagabend (11. August) sucht die Polizei nach der elfjährigen Abir B. aus Dotzheim. Die Elfjährige gilt als vermisst.

Die Polizei hofft bei der Suche auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach der elfjährigen Abir B. aus Dotzheim. Das Mädchen wird seit Donnerstagabend (11. August) vermisst. © Polizeipräsidium Westhessen

Vermisst in Wiesbaden: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach elfjährigem Mädchen

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

kräftig

lange schwarze Haare

wirkt deutlich älter als eine Elfjährige

unklar, welche Bekleidung sie trägt

Elfjährige aus Wiesbaden vermisst: Sie besuchte vor ihrem Verschwinden Freunde

Zuletzt wurde das Mädchen gegen 23 Uhr gesehen. Zu diesem Zeitpunkt besuchte sie Freunde in einer Wohngruppe in der Idsteiner Straße in Wiesbaden. Nachdem sie die Wohngruppe mit unbekanntem Ziel verlassen hatte, fehlt von ihr jede Spur.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Elfjährigen hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0611/3450 bei der Polizei in Wiesbaden oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (con)

