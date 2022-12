Vermisst: 18-Jähriger verschwindet auf Weg zur Schule - Seither fehlt von ihm jede Spur

Von: Florian Dörr

Ein Mann aus Wiesbaden verschwindet spurlos. Bislang sucht die Polizei erfolglos. Der Vermisste könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Wiesbaden - Seit Montagmorgen (12. Dezember) sucht die Polizei in Wiesbaden nach Till Rottmann. Der 18-Jährige wird seitdem vermisst. Bislang blieben alle Such- und Fahndungsmaßnahmen erfolglos. Nun bitten die Beamten die Bevölkerung um Mithilfe.

Der Heranwachsende hatte sich am Montag auf den Weg zur Schule gemacht. Seither fehlt von ihm jede Spur. Sein Aufenthaltsort ist unbekannt. Nach Angaben der Polizei in Wiesbaden ist nicht auszuschließen, dass sich der 18-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Vermisst: 18-Jähriger aus Wiesbaden könnte sich in hilftloser Lage befinden

Der Vermisste aus Wiesbaden wird von den Beamten wie folgt beschrieben:

1,95 Meter groß

100 Kilogramm schwer

Kräftige Figur

Kurze blonde Haare

Der 18-Jährige aus Wiesbaden gilt seit Montagmorgen als vermisst. © Polizei Westhessen

Vermisst in Wiesbaden: 18-Jähriger hatte mit Lego gefüllten Rucksack bei sich

Zuletzt trug der 18-Jährige einen türkis-weiß gestreiften Pullover, einen dunklen langen Mantel, eine dunkelblaue Stoffhose und schwarze Schuhe. Er hatte einen schwarzen Rucksack bei sich, der vermutlich mit Lego befüllt war.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (fd)

