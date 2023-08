Vermisst: Polizei sucht nach 88-Jährigem aus dem Kreis Offenbach

Von: Josefin Schröder

In Neu-Isenburg gilt der 88-jährige Gabriel Hutter als verschwunden. Bei der Suche nach ihm bittet die Polizei in Offenbach um Mithilfe.

Neu-Isenburg - Wo ist Gabriel Hutter aus Neu-Isenburg? Wer hat ihn zuletzt gesehen? Diese Fragen beschäftigen die Polizei in Offenbach. Nach Angaben der Ermittler verließ der 88-Jährige sein Neu-Isenburger Zuhause in der Straße „Am Forsthaus Gravenbruch“ in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Laut einer Nachbarin habe er sich am Mittwochvormittag (30. August) am Südbahnhof Frankfurt aufgehalten. Sie gibt an, ihn dort gesehen zu haben.

Vermisster im Kreis Offenbach: Polizei sucht nach Hinweisen

Gabriel Hutter wird als etwa 1,80 Meter groß, sehr schlank, mit grauen kurzen Haaren und dunkel bekleidet beschrieben.

Der Mann aus dem Kreis Offenbach wird vermisst. © Polizei

Es sei nicht auszuschließen, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befindet und medizinische Hilfe braucht, teilt die Polizei mit. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Neu-Isenburgers geben kann, kann sich unter 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach, aber auch in jeder anderen Polizeiwache melden. (jos)

