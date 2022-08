Großer Einsatz am Main in Hanau: Feuerwehr und Polizei suchen vermissten Mann

Von: Lucas Maier

Auf dem Main in Hanau sorgt eine Suchaktion von Feuerwehr und Polizei für Aufsehen. Der Gesuchte wird bereits seit Mitte August vermisst.

Hanau – Die Suche nach dem vermissten Matthias Kaiser aus dem Hanauer Stadtteil Klein-Auheim geht weiter. Am Montagnachmittag (29. August) fand eine groß angelegte Suchaktion entlang des Mains zwischen Hanau-Großauheim und der Limesbrücke statt, wie 5vision.media berichtet.

Auf Nachfrage bestätigte die Polizei in Hanau, dass bei der Aktion nach dem bereits seit dem 10. August vermissten 60-Jährigen gesucht wurde. Die Suche verlief jedoch ohne Erfolg.

Vermisst in Hanau: Suche auf dem Main verläuft erfolglos. © 5vision.media

Hanau: Feuerwehr suchte den Main mit einem Boot ab

In Hanau kam auch ein Boot der Feuerwehr zum Einsatz, außerdem waren an der Suche Spürhunde beteiligt, wie 5vision.media schreibt. Der Vermisste wird bereits seit Montag (15. August) öffentlich gesucht. Der 60-Jährige ist aufgrund seines Gesundheitszustandes auf regelmäßige medizinische Behandlung angewiesen, wie die Polizei mitteilt. Er wird wie folgt beschrieben:

Alter: 60 Jahre

60 Jahre Größe: 1,70 Meter

1,70 Meter Haarfarbe: Weißgrau

Weißgrau Bart: Dreitagebart/Oberlippenbart

Dreitagebart/Oberlippenbart Kleidung: Blaue Jeans, der Rest ist nicht bekannt.

Blaue Jeans, der Rest ist nicht bekannt. Accessoire: Brille mit dünnem Metallgestell.

Brille mit dünnem Metallgestell. Sonstiges: Auffällige Hautveränderung an der rechten Hand.

Auffällige Hautveränderung an der rechten Hand. Quelle: Polizei Hanau

Zuletzt gesehen, wurde der 60-Jährige am Mittwoch (10. August) gegen 12 Uhr, an seiner Wohnanschrift in der Hermann-Löns-Straße. Hinweise nimmt die Polizei in Hanau telefonisch unter 06181 100-123 entgegen. (Lucas Maier)

Eine ältere Aufnahme des Vermissten aus Hanau. Mittlerweile soll er kurze Haare und einen Dreitagebart tragen. © Kriminalpolizei Hanau

Ein 86-jähriger Mann der aus der Klinik in Hanau verschwand, gilt immer noch als vermisst.