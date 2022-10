Hubschrauber nachts über Eschborn: Polizei klärt über Einsatz auf

Von: Vincent Büssow

Teilen

Die Polizei sucht in Eschborn (Main-Taunus-Kreis) einen vermissten Rollstuhlfahrer. Sie findet ihn in hilfloser Lage.

Eschborn – Die Polizei im Main-Taunus-Kreis hat einen vermissten Mann aus einer hilflosen Lage befreit. Seit Sonntagnachmittag (16. Oktober) war unklar, wo sich der 79-Jährige aufhalten könnte. Die Beamten starteten eine große Suchaktion in Eschborn, wie ein Sprecher auf Nachfrage hin mitteilte. Erst in der Nacht auf Montag (17. Oktober) wurde der Senior gefunden.

Der Vermisste war mit einem elektrischen Rollstuhl unterwegs gewesen. Um 16 Uhr am Sonntag wurde er zuletzt gesehen. Die Suche der Polizei Eschborn, die noch am selben Tag begann, brachte zunächst keinen Erfolg. Erst mithilfe eines Hubschraubers konnten die Beamten den Mann gegen 3 Uhr in der Nacht ausfindig machen, schilderte der Polizeisprecher.

Die Polizei Eschborn konnte einen Vermissten mithilfe eines Hubschraubers im Main-Taunus-Kreis ausfindig machen. (Symbolbild) © Gottfried Czepluch/imago

Hubschraubereinsatz: Polizei Eschborn findet Vermissten im Main-Taunus-Kreis

Der vermisste Rollstuhlfahrer befand sich in einer „hilflosen Lage“, als die Polizei Eschborn ihn in einem Feld im Main-Taunus-Kreis fand. Dennoch habe er den Vorfall offenbar gut überstanden, teilte der Sprecher mit. Weitere Angaben zu dem Fall machten die Ermittler zunächst nicht.

Erst vor Kurzem meldete die Polizei die Rückkehr einer Vermissten aus Sulzbach im Main-Taunus-Kreis. Die 75-Jährige wollte ihre Tochter besuchen, als sie verschwand. (vbu)