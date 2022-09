Vermisst in Offenbach: Frau kehrt nicht vom Einkaufen zurück

Von: Christoph Sahler

Die Polizei Südosthessen bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Seit Samstag (10. September) wird eine Frau aus Offenbach vermisst.

Offenbach - Die Polizei Südosthessen sucht Ingrid El Aschi. Die 71 Jahre alte Frau aus Offenbach benötigt ärztliche Hilfe und wird seit Samstag (10. September) vermisst. Die Bevölkerung wird um Mithilfe bei der Suche gebeten.

Die Frau aus Offenbach wird folgendermaßen beschrieben:

etwa 1,60 Meter groß

schmale Statur

blondes, schulterlanges Haar

bekleidet mit grauen Sneakern und Umhängetasche

trägt gelegentlich Lesebrille

Ingrid El Aschi aus Offenbach wird vermisst. © Polizei

Vermisst in Offenbach: Polizei bittet um Mithilfe bei Suche

„Frau El Aschi verließ am Samstagnachmittag gegen 16.30 Uhr ihre Wohnung im Nordring in Offenbach, um einkaufen zu gehen“, heißt es. Die Vermisste mache einen verwirrten Eindruck. Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten geben kann, wird gebeten, sich unter 069 / 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (csa)

