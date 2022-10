Vermisst: Frau verschwindet spurlos - Seit fast einer Woche kein Lebenszeichen

Von: Florian Dörr

Teilen

Die Polizei in Offenbach sucht nach einer Vermissten. Die 57-Jährige benötigt ärztliche Hilfe.

Obertshausen/Offenbach - Seit fast einer Woche fehlt von ihr jede Spur, nun wendet sich die Polizei Südosthessen an die Öffentlichkeit: Daniela Gemeinder aus Obertshausen (Kreis Offenbach) wird vermisst.

Zuletzt wurde die 57-Jährige am 30. September gegen 11.30 Uhr gesehen, damals an ihrer Wohnanschrift in der Sudetenstraße in Obertshausen. Seither ist sie verschwunden.

Vermisst in Obertshausen (Kreis Offenbach): Polizei veröffentlicht Foto und Personenbeschreibung

Wie die Polizei mitteilt, benötigt die Vermisste medizinische Hilfe. Sie wird wie folgt beschrieben:

1,70 Meter groß

sehr schmale Statur

kurze graue Haare

Seit dem 30. September wird diese Frau aus Obertshausen (Kreis Offenbach) vermisst. © Polizei Südosthessen

Vermisst in Obertshausen (Kreis Offenbach): Polizei bittet um Hinweise

Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug die Vermisste aus Obertshausen nach Angaben der Polizei Südosthessen eine weiße Daunenweste, ein braunes Oberteil und helle Schuhe.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort der 57-Jährigen geben kann, wird gebeten, sich unter 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. (fd)

Auch ein Mann aus dem Kreis Offenbach wird derzeit vermisst. Die Polizei bittet in diesem Fall ebenfalls um Unterstützung aus der Bevölkerung.