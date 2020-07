Vermisst! Mann aus Mühlheim verschwunden – Suche mit großen Polizeiaufgebot

Die Polizei Offenbach sucht mit einem Hubschrauber und einem Großaufgebot nach einem Vermissten aus Mühlheim. Der Mann schwebt wegen einer Erkrankung möglicherweise in Gefahr.

Offenbach / Mühlheim - Mit einer groß angelegten Suchaktion fahndet die Kriminalpolizei Offenbach nach einem 48-jährigen Mann aus Mühlheim. Es war auch ein Hubschrauber im Einsatz, der in der Nacht zum Mittwoch (15.07.2020) rund um Offenbach kreiste. Noch fehlt von dem Vermissten aber jede Spur.

Mühlheim: Kanker Mann wird vermisst – Suche läuft mit Hochdruck

Christian Waller wurde zuletzt am Dienstag (14.07.2020) gegen 16 Uhr im Bornweg in Mühlheim gesehen. Der Vermisste leide unter Epilepsie und könne in „hilflose Situationen“ geraten, so die Polizei. Die Krankheit des Mannes macht die Suche noch dringlicher: Er schwebt möglicherweise in akuter Gefahr.

Christian Waller soll zu einer 10.000 Schritte-Tour aufgebrochen, die er regelmäßig läuft. Entlang des Mainufers könne er möglicherweise in Richtung Hanau-Steinheim gelaufen sein, vermutete die Polizei anfangs. Doch ein großes Aufgebot, zu dem auch die Wasserschutzpolizei gehörte, konnte den Vermissten nicht aufspüren. Es sei möglich, dass er seine Route geändert habe, oder irgendwo liege, wo es schwer sei ihn zu entdecken, so eine Polizeisprecherin.

Wir bitten Euch bei der Suche nach einem 48 Jahre alten Mann aus #Mühlheim um Hilfe.



Er wurde zuletzt am 14. Juli in Mühlheim im Bornweg gesehen. Seitdem fehlt von ihm jede Spur.



Ein Bild des Vermissten & alle Infos:https://t.co/goPmsGEqi3 pic.twitter.com/MfJ5VYLqvP — Polizei Südosthessen (@Polizei_soh) July 15, 2020

Mühlheim: Öffentliche Fahndung nach Vermisstem läuft - Polizei braucht Hilfe

Die Ermittler haben deshalb eine öffentliche Fahndung veranlasst und bitten insbesondere die Anwohner im Kreis Offenbach um Mithilfe. Neben einem Foto gaben sie auch eine Beschreibung des Gesuchten heraus:

Christian Waller ist nach Polizeiangaben etwa 1, 78 Meter groß.

Der Mann aus Mühlheim soll von kräftiger Statur sein.

Der Vermisste habe kurze braune, graumelierte Haare und einen Dreitagebart.

Polizei sucht mit Hubschrauber nach Vermissten mit Erkrankung in Mühlheim bei Offenbach

Wer hat Christian Waller aus Mühlheim gesehen? Wer kann sonstige Hinweise zum Verbleib des Vermissten geben? Zeugen wenden sich an die Polizei in Offenbach. Erreichbar ist diese unter der Telefonnummer 069 8098-1234.

Täglich gibt es rund 200 bis 300 neue Vermisstenfälle in Deutschland, ebenso viele werden wieder als gelöst eingestuft. Rund 9.200 Menschen galten im März 2020 als vermisst. Aktuell gibt es auch mehrere Fälle aus der Region Offenbach, darunter ein Mann aus Maintal*, der auf seine Medikamente angewiesen ist. Rund die Hälfte der Fälle löst sich innerhalb einer Woche. Innerhalb eines Monats werden 80 Prozent der Vermissten gefunden. Nur 3 Prozent bleiben länger als ein Jahr vermisst – so wie ein Mann aus Hanau, bei dem die Polizei nun einen schrecklichen Verdacht nachgeht. *op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

