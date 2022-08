24-Jährige verlässt Wohnung und verschwindet spurlos

Von: Ares Abasi

Jasmin Wendland aus Langen gilt derzeit als vermisst. © Polizei Südosthessen/Friso Gentsch/dpa

In Langen verschwindet eine 24-Jährige spurlos. Die Polizei sucht die Vermisste mit dem Hubschrauber.

Langen - Wo ist Jasmin Wendland aus Langen? Die 24-Jährige verließ am Dienstag (9. August) ihre Wohnung. Seitdem wird sie vermisst. Nach einer erfolglosen Suche mit dem Polizeihubschrauber, bittet die Polizei nun um Hilfe bei der Suche.

Die Frau aus Langen verließ am frühen Dienstagmorgen gegen 3 Uhr ihre Wohnung in der Wagnerstraße. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort ungewiss. Die Polizei Südosthessen in Offenbach hat ein Foto und eine Beschreibung der Vermissten veröffentlicht.

Größe: etwa 166 cm

Äußere Erscheinung: lange braune Haare

Bekleidung: Weißer Jumpsuit mit blauen Streifen sowie stark abgenutzten hellgraue Nike-Sneaker, evtl. Brille

Sonstige Anmerkungen: Sie ist auf dringende medizinische Hilfe angewiesen

Vermisst in Langen (Kreis Offenbach): Polizei bittet bei Suche nach 24-Jähriger um Hilfe

Wer hat die 24-Jährige aus Langen gesehen? Die Kriminalpolizei in Offenbach nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen, genauso können Hinweisgeber sich bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Seit Januar wird in Offenbach eine 13-Jährige vermisst. Die Polizei bittet auch in diesem Fall um Hilfe aus der Bevölkerung.