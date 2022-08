Frau geht mit Hund Gassi und verschwindet spurlos – Polizei bittet um Hinweise

Von: Erik Scharf

Eine Frau aus Frankfurt verschwindet spurlos. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Hinweise. Möglicherweise führt ein herrenloser Chihuahua auf die Spur.

Frankfurt – Wo ist Christina K. aus Frankfurt? Die 36-Jährige gilt derzeit als vermisst. Die Polizei bittet bei der Suche nach der Frau um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zuletzt gesehen wurde die Vermisste aus Nordend-Ost am Donnerstag (25. August) gegen 18 Uhr an ihrer Wohnung in der Rothschildallee. Wie die Polizei in Frankfurt mitteilt, ging sie mit ihrem schwarzen Chihuahua Gassi. Die 36-Jährige leidet an Epilepsie, hat Probleme zu sprechen und benötigt dringend Medikamente.

Eine Frau aus Frankfurt wird vermisst. (Montage) © Ralph Peters/imago & Polizei Frankfurt

Vermisst in Frankfurt: Polizei veröffentlicht Personenbeschreibung von Frau

Die Polizei beschreibt die Frau aus Frankfurt folgendermaßen:

ca. 1,65 Meter groß

schulterlange schwarze Haare

bekleidet mit Oberteil und kurzer Hose

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Frau oder einen möglicherweise herrenlosen Chihuahua nimmt die Polizei Frankfurt unter der Rufnummer 069 / 755-51199 entgegen. (esa)

