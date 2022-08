Vermisst: 14-Jähriger verschwunden - Hält er sich in Frankfurt auf?

Von: Florian Dörr

Ein 14-Jähriger verschwindet in Bad Soden am Taunus. Mehrere Tage hat er sich nicht mehr gemeldet. Nun wendet sich die Polizei an die Öffentlichkeit.

Bad Soden am Taunus - Bereits seit mehreren Tagen ist er verschwunden: Ein 14-Jähriger aus Bad Soden am Taunus wird vermisst. Seit dem 15. August gegen 18 Uhr fehlt von Jonathan Blum jede Spur, wie die Polizei nun mitteilt.

Weitere Hintergründe zum Verschwinden des Jugendlichen liegen nicht vor.

Vermisst: 14-Jähriger aus Bad Soden am Taunus verschwunden

Die Polizei beschreibt den Vermissten aus Bad Soden am Taunus wie folgt:

1,75 Meter groß

schlanke Figur

blondes, schulterlanges Haar

Vermisst in Bad Soden am Taunus: Hält er sich in Frankfurt auf?

Erkenntnisse zur aktuellen Bekleidung des Vermissten aus Bad Soden am Taunus liegen nach Angaben der Polizei nicht vor. Mögliche Anlaufpunkte könnten das Stadtgebiet von Bad Soden am Taunus oder Frankfurt sein.

Wo hält sich der 14-Jährige aus Bad Soden am Taunus auf? Er gilt als vermisst. © Polizei

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Bad Homburg unter der Rufnummer 06172 / 1200 oder an jede andere Polizeidienststelle. (fd)

Ein anderer Vermisstenfall aus Hessen hat sich derweil aufgeklärt: Verschwunden war einer 13-Jährige aus Wiesbaden.