Schwerer Unfall zwischen Bus und Tram in Frankfurt – mehrere Verletzte

Von: Florian Dörr, Anna Kirschner

Teilen

In Frankfurt sind eine Straßenbahn und ein Bus an der Friedberger Warte kollidiert. Durch den Aufprall stürzten mehrere Fahrgäste, es gibt Verletzte.

+++ 15.05 Uhr: Wie die Feuerwehr abschließend berichtet, waren beim Einsatz an der Unfallstelle der Rettungsdienst mit 16 Einsatzkräften und neun Fahrzeugen aktiv. Die Feuerwehr war mit 28 Einsatzkräften und zehn Fahrzeugen vor Ort. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt.

Linienbus an der Friedberger Warte stark beschädigt

Zur Eingleisung der Straßenbahn war technisches Gerät der beiden „Rüstwagen Schiene“ im Einsatz. Damit wurde die Straßenbahn hydraulisch angehoben und seitlich verschoben.

Die Feuerwehr veröffentlichte auch ein Bild, das den stark beschädigten Linienbus zeigt.

Nach einem Unfall an der Friedberger Warte war der Bus, der mit einer Straßenbahn kollidierte, nicht mehr einsatzbereit © Feuerwehr Frankfurt

+++ 13.30 Uhr: Die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) meldet auf Twitter, dass die Störung auf der Straßenbahnlinie 18 zwischen Rohrbachstr./Friedberger Landstraße und Gravensteiner Platz beendet ist. Es kann noch zu Folgeverspätungen wegen des Unfalls kommen, aber auch die Fahrten der Buslinie 30 über die Haltestelle Wasserpark dürften sich nun normalisieren.

Entgleiste Tram wieder auf den Schienen

Update von Mittwoch, 19. Juli, 12.40 Uhr: Kurz nach 12 Uhr hat die Feuerwehr es geschafft, die entgleiste Straßenbahn an der Friedberger Warte wieder auf die Schienen zu setzen. Nun wird die Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) die Tram wegfahren. Der Bus wurde laut Polizei schon abgeschleppt.

Allerdings gibt es verschiedene Angaben zur Zahl und Schwere der Verletzten. Während die Feuerwehr Frankfurt berichtete, dass vier Menschen leicht und zwei mittelschwer verletzt wurden, spricht die Polizei von einem schwerverletzten Menschen und sechs Leichtverletzten. Der Schwerverletzte sei stationär im Krankenhaus aufgenommen worden.

Vom Unfallzeitpunkt gegen 9.30 Uhr bis etwa 10.45 Uhr war der Straßenverkehr an der Friedberger Warte in nördliche Richtung gesperrt, wie die Polizei mitteilt. Dann wurde ein Schienenersatzverkehr mit Taxen eingerichtet und die Straße für Autos freigegeben. Laut VGF-Website sollte sich der Verkehr bis circa 14.30 Uhr normalisieren.

Unfall auf der Friedberger Landstraße an der Friedberger Warte

Erstmeldung von Mittwoch, 19. Juli, 10.29 Uhr: Frankfurt - In Frankfurt sind an der Friedberger Warte am Mittwochvormittag (19. Juli) eine Straßenbahn und ein Bus kollidiert. Wie die Feuerwehr auf Nachfrage berichtet, ist die Straßenbahn der Linie 18 gegen 9.30 Uhr von hinten auf den Bus aufgefahren. Durch den Aufprall stürzten mehrere Fahrgäste. Vier Menschen wurden leicht, zwei mittelschwer verletzt. Sie wurden bereits in naheliegende Krankenhäuser gebracht.

Die Straßenbahn ist durch den Auffahrunfall an der Ecke Friedberger Landstraße/Dortelweiler Straße aus den Schienen gesprungen, allerdings ist laut Feuerwehr nur ein Drehkranz betroffen. Nun müsse geklärt werden, wie die Tram wieder aufs Gleis gesetzt werden kann. Außerdem ist die Feuerwehr nun damit beschäftigt, Betriebsmittel von der Straße zu entfernen. Hydrauliköl, Kühlmittel und ähnliches haben sich auf der leicht abschüssigen Straße über 400 Meter verteilt.

Die Tram- und Bushaltestelle an der Friedberger Warte (Symbolbild) © brennweiteffm/imago

Für Straßenbahnen gibt es an der Friedberger Warte nun kein Durchkommen mehr. Laut der Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) sind die Tramlinie 18 und die Buslinie 30 von Verspätungen und Fahrplanabweichungen betroffen. Auch im Straßenverkehr kann es zu Behinderungen kommen.

Straßenbahnlinie 18 kämpft mit Verspätungen

Was die genaue Ursache ist, wer also gegebenenfalls wem die Vorfahrt nahm, ist laut Feuerwehr noch unklar. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dürften noch mindestens eine Stunde dauern. (fd/anki)