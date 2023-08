Verkehrsunfall mit drei Verletzten in Dieburg – Schwangere (24) im Unfallwagen

Von: Caspar Felix Hoffmann

Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Fiat und einem Audi auf der B 26 bei Dieburg werden drei Personen verletzt, darunter eine 24-jährige Schwangere.

Dieburg – Ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten hat sich am Donnerstagmorgen (3. August) auf der Bundesstraße 26 bei Dieburg in Fahrtrichtung Bundesstraße 45 in Höhe der Anschlussstelle Dieburg-West (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ereignet und einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Das teilte die Polizei am Donnerstag in Darmstadt mit.

Nach Angaben der Polizei war ein 29-jähriger Mann mit einem schwarzen Audi auf der Bundesstraße 26 in Richtung Dieburg unterwegs. Mit ihm im Fahrzeug saß eine 24-jährige schwangere Frau. Zur gleichen Zeit befuhr ein 18-Jähriger mit einem schwarzen Fiat die Auffahrt Dieburg-West und ordnete sich auf dem Beschleunigungsstreifen ein. Nach ersten Ermittlungen geriet der jüngere Fahrer im Kurvenbereich ins Schleudern. Dadurch geriet er auf den linken Fahrstreifen der B 26 und stieß dort mit dem schwarzen Audi zusammen.

Der verunfallte schwarze Fiat des 18-jährigen Fahrers. © 5Vision

Verkehrsunfall in Dieburg: Drei Verletzte im Krankenhaus – Unfallursache unklar

Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt, der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und die Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn für rund zwei Stunden voll gesperrt werden.

Die genaue Unfallursache ist noch unklar. Die Polizei untersucht derzeit, warum der 18-jährige Fiat-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Die Ermittlungen dauern an. (cas)