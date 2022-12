Verkehrsschilder beklebt - Hessen Mobil warnt Autofahrer und Täter

Das Bekleben von Verkehrsschildern - aktuell in Rodenbach zu sehen - gilt als schwerwiegender Eingriff in den Straßenverkehr. Die Folgen können deutlich sein.

Rodenbach - Vergangene Woche fielen im Raum Nidderau beklebte Verkehrsschilder auf. Diese Woche nun auch in Rodenbach (Main-Kinzig-Kreis). Was möglicherweise als „Lausbubenstreich“ gedacht war, stellt aber einen schwerwiegenden Eingriff in den Straßenverkehr dar, heißt es in einer Mitteilung von Hessen Mobil, dem Straßen- und Verkehrsmanagement des Landes Hessen.

Durch das Bekleben der Verkehrsschilder werden wichtige Informationen verdeckt, wie beispielsweise an den Wegweisern. Die Verkehrsteilnehmenden würden dadurch abgelenkt, irritiert und können sich nicht mehr sicher im Verkehrsraum orientieren, warnt Hessen Mobil. Es sei nicht auszuschließen, dass hierzu noch strafrechtlich ermittelt werde.

Verkehrsschilder beklebt - Auch Ortsschilder verschwinden im Main-Kinzig-Kreis

Beklebte Beschilderungen in Rodenbach stellen Gefahr für den Straßenverkehr dar. © PM

Zudem wurden in beiden Ortsteilen immer wieder die Ortseingangsschilder abmontiert und gestohlen. Es müssen neue Schilder beschafft und aufgestellt werden, deren Kosten auf die Steuerzahler zurückfallen. Um ein Umdenken erreichen zu können, sei die Mithilfe der Bevölkerung sehr erwünscht. Hinweise oder Beobachtungen können Hessen Mobil mitgeteilt werden. (par)

