Verfolgungsjagd von Frankfurt nach Offenbach: 59-Jähriger prallt gegen Hauswand

Von: Caspar Felix Hoffmann

Eine Verkehrskontrolle in Frankfurt endet mit einem Verkehrsunfall in Offenbach. Ein 59-jähriger Mann verunglückt auf der Flucht vor der Polizei.

Frankfurt/Offenbach – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Montag (7. August) in Offenbach ereignet, als ein 59-jähriger Autofahrer von der Fahrbahn abkam und frontal gegen eine Hauswand prallte. Das teilte die Polizei am Montag mit. Vorausgegangen sei eine Polizeikontrolle in Frankfurt, der sich der Mann entzogen habe.

Kurz vor drei Uhr morgens habe eine Polizeistreife den Audi des Mannes auf der Offenbacher Landstraße in Frankfurt kontrollieren wollen. Trotz Anhaltezeichen der Polizei habe der Fahrer sein Fahrzeug „erheblich“ beschleunigt und die Aufforderung zum Anhalten ignoriert, hieß es. Die Verfolgungsfahrt habe durch das Stadtgebiet von Offenbach geführt, wobei der Audi-Fahrer eine rote Ampel missachtet und mit überhöhter Geschwindigkeit gefahren sei.

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Verfolgungsjagd von Frankfurt nach Offenbach – Ermittlungen dauern an

Nach einem Wendemanöver in der Waldstraße habe die Polizeistreife den Audi aus den Augen verloren, ihn aber wenig später in Höhe der Feldstraße / Flutstraße gefunden, wo er frontal gegen die Hauswand des Eckhauses geprallt sei. Der 59-jährige Fahrer wurde laut Polizei mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, das demolierte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Zwei parkende Autos seien ebenfalls beschädigt worden.

Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass der Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abgekommen sei. Erschwerend komme hinzu, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis sei. Die Ermittlungen dauerten an. (cas)

