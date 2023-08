Vier Mitarbeiter im Verdacht: Gab es sexuelle Übergriffe in Frankfurter Kitas?

Von: Anna Kirschner

Teilen

Träger, Stadtschulamt und Kripo gehen derzeit mehreren Anzeigen nach. Sieben Kinder in vier Frankfurter Kitas könnten Opfer von Übergriffen durch Mitarbeiter geworden sein.

Frankfurt – Mehreren Mitarbeitern in Frankfurter Kitas wird vorgeworfen, sexuelle Übergriffe auf Kinder begangen zu haben. Das Bildungsdezernat der Stadt Frankfurt und die Kriminalpolizei gehen diesen Vorwürfen aktuell nach. Insgesamt könnten sieben Kinder betroffen sein. Zuerst hatte der hr darüber berichtet.

Mehreren Mitarbeitern in Frankfurter Kitas wird vorgeworfen, sexuelle Übergriffe auf Kinder begangen zu haben. (Symbolbild) © Rolf Poss/imago

„Vier Personen in vier Einrichtungen der Kinderbetreuung stehen derzeit im Verdacht, sexuelle Übergriffe an Kindern begangen zu haben. Die vier Personen wurden wegen des Verdachtes freigestellt“, antwortet das Dezernat auf Nachfrage schriftlich. Diese Verdachtsfälle seien aber bisher nicht bestätigt.

Anzeige gegen Kita-Mitarbeiter in Frankfurt: Verdacht auf sexuellen Missbrauch

Laut hr-Bericht liegen der Polizei Frankfurt fünf Strafanzeigen gegen Kita-Mitarbeiter in drei Kitas vor. „Ermittelt wird wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen, des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt mit dem Kind und des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber der hessenschau.

Die Staatsanwaltschaft teilte am Montag (7. August) mit, dass ihr aktuell drei Strafanzeigen vorlägen. Zwei aktuelle Anzeigen richten sich gegen einen Erzieher. Er soll zwischen Oktober 2022 und Juni 2023 ein fünfjähriges Kind mehrfach mit reibenden Bewegungen im Intimbereich und ein sechsjähriges Kind unterhalb der Kleidung im Intim- und Brustbereich berührt haben.

Die dritte Strafanzeige richtet sich gegen einen anderen Erzieher in einer anderen Einrichtung. Sie wurde Anfang Juli 2023 durch die Eltern erstattet. Der Erzieher soll in diesem Fall ein dreijähriges Kind im Intimbereich berührt und geküsst haben.

Die Ermittlungen dauern in den drei Fällen an, schreibt die Staatsanwaltschaft. Anhaltspunkte für einen Zusammenhang zwischen den Fällen gebe es derzeit nicht.

Erster Vorwurf der sexuellen Gewalt in Frankfurter Kita schon im März

Der erste Vorwurf von körperlicher und später sexueller Gewalt durch einen pädagogischen Mitarbeiter kam offenbar im März in einer Frankfurter Betreuungseinrichtung auf. Mit Bekanntwerden des Vorwurfs habe sofort das Schutzkonzept bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung gegriffen, schreibt das Bildungsdezernat. Es habe intensive Gespräche mit den Eltern gegeben. Die Fachkraft sei zum Schutz des Kindes sofort freigestellt worden.

Ein Prüfprozess des Trägers, an dem Fachleute für Kinderschutz, Arbeitsrechtler, Fach- und Dienstvorgesetzten beteiligt waren, habe ergeben, dass es keine Hinweise auf ein sexuell übergriffiges Verhalten gab. Das Stadtschulamt und die Kriminalpolizei seien über die Ergebnisse informiert, der Mitarbeiter danach wieder in der Einrichtung eingesetzt worden, bestätigt das Dezernat. Die Mutter, die den Vorwurf geäußert hatte, wollte ihr Kind demnach nicht mehr in die Einrichtung bringen und bat um Aufnahme bei einem freien Träger.

Das erste Ermittlungsverfahren gegen diesen Erzieher wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern wurde mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt, informiert die Staatsanwaltschaft. „Die Einstellung erfolgte, weil das insoweit betroffene Kind im Ermittlungsverfahren auf Wunsch der Erziehungsberechtigten keine Angaben zum Sachverhalt gemacht hatte“, so die Meldung.

Mitarbeiter nach weiteren Vorwürfen erneut freigestellt

Mitte Juni kam den Schilderungen des Bildungsdezernates zufolge heraus, dass zwei weitere Familien den Mitarbeiter wegen sexueller Übergriffe angezeigt hatten. Er sei ebenfalls sofort freigestellt und der Kontakt mit den Eltern gesucht worden, informiert das Dezernat. Seither werde erneut mit der Kriminalpolizei kooperiert, es liegen nun also zwei Anzeigen gegen den Erzieher vor. Auch habe es einen Elternabend für die Eltern der Gruppe gegeben, in der der Mitarbeiter eingesetzt war. „Auch seitens der anderen Eltern der Gruppe wurde der Verdacht gegen den Mitarbeiter nicht bestätigt“, so das Dezernat. Eine abschließende Bewertung mit dem Stadtschulamt stehe aber noch aus.

Auch eine Antwort des Bildungsdezernats auf die Nachfrage dieser Redaktion zu Details zu den Vorwürfen gegen die zwei weiteren Mitarbeiter steht noch aus. (Anna Kirschner)

Angebliche Kitzel-Spiele in einer Frankfurter Kita sorgten schon Anfang des Jahres für große Empörung - eine Bürgerinitiative hat deswegen Anzeige erstattet.