Gurkenpreise explodieren – Frau aus Offenbach macht ihrem Ärger Luft

Von: Caspar Felix Hoffmann

Teilen

Die Preise steigen weiter, auch für Lebensmittel. Eine Frau aus Offenbach beklagte jetzt auf Twitter eine 300-prozentige Preiserhöhung für Gurken.

Offenbach – Die Lebensmittelpreise steigen weiter: Eine Salatgurke kostet inzwischen mehr als zwei Euro. Eine Frau in Offenbach zahlte kürzlich sogar 2,39 Euro für eine Gurke. „Preiserhöhung um 300 Prozent“, schrieb sie auf Twitter, „die sind verrückt“. Dazu postete sie ein Foto des Kassenbons.

Gründe für die hohen Preise für Lebensmittel und insbesondere für Gurken sind unter anderem die Energiekrise und die Inflation. Hinzu kommt, dass Gurken aus Deutschland von Juni bis Oktober Saison haben – und nicht im Februar. Deshalb müssen sie derzeit zum Beispiel aus Griechenland, Marokko, den Niederlanden, Belgien oder Spanien importiert werden, so Rewe.

Auswirkungen der Inflation: Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir auf Energietour durch Offenbach.

Lebensmittelpreise steigen: Mehr als 2 Euro für eine Gurke im Offenbacher Supermarkt

Zu Beginn des Jahres sind die Preise in Hessen erneut gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise im Januar um 8,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch (22. Februar) in Wiesbaden mitteilte. Vor allem die Energiepreise trieben die Preisentwicklung weiter an. Im Vergleich zum Dezember 2022 stiegen die Verbraucherpreise um 1,2 Prozent.

Der Schriftzug „Bio Salatgurke“ steht auf Gurken in der Obst- und Gemüseabteilung in einem Supermarkt (Symbolbild). © Jan Woitas/dpa

Neben Energie haben sich vor allem Lebensmittel stark verteuert. Sie kosteten im Januar 19,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gebrauchsgüter verteuerten sich um 6,3 Prozent, während Dienstleistungen um 5,8 Prozent teurer waren als im Januar 2022. (cas)