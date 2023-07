Polizeieinsatz am Flughafen Frankfurt: Familienvater angegriffen und verletzt

Von: Christoph Sahler

Am Fernbahnhof des Flughafens Frankfurt kommt es in der Nacht zum Samstag zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein Unbekannter einem Mann unvermittelt geschlagen hatte.

Frankfurt - Ein Vater ist am Flughafen Frankfurt von einem Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Der 56-Jährige saß in der Nacht zu Samstag (30. Juli) mit seiner Familie auf einer Bank im Bereich des Fernbahnhofs, wie die Polizei am Sonntag mitteile. Dort sei ihm bereits der spätere Täter aufgefallen, der sich in der Nähe aufgehalten und ihn penetrant angestarrt habe.

Als der Mann mit seiner Tochter zu einer Bäckerei in der Nähe ging, folgte ihnen der Unbekannte laut Mitteilung. Vor dem Geschäft habe er dem Familienvater unvermittelt und ohne erkennbaren Grund mehrfach ins Gesicht und gegen den Körper geschlagen und ihn anschließend mit einer beschädigten Plastikflasche am Hals verletzt.

Am Fernbahnhof Flughafen Frankfurt kam es zu einem Polizeieinsatz. © The Squaire/dpa

Nachdem der 56-Jährige zu Boden gegangen war, habe er von ihm abgelassen und sei geflohen. Der Familienvater erlitt laut Polizei eine oberflächliche Schnittverletzung am Hals. Er wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht, das er nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte.

Erste Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Täter verliefen den Angaben zufolge erfolglos. Es lägen jedoch Hinweise auf ihn vor. Mehrere Zeugen hätten die Tat beobachtet. (csa/dpa)

