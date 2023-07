Lkw muss geborgen werden: Verbindung von A3 zu A45 bei Seligenstadt bis in den Nachmittag gesperrt

Von: Christoph Sahler, Anna Kirschner

Am Seligenstädter Dreieck kippt ein Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeug um. Die Verbindung von der A3 zur A45 ist für die Bergung voll gesperrt.

+++ 14.47 Uhr: Nach dem Unfall an der Verbindung von der A3 zur A45 bei Seligenstadt ist die Straße weiterhin gesperrt. Das teilt die Polizei auf Nachfrage mit.

Demnach ist beim Unfall auch Diesel ausgelaufen. Deshalb werde nun im Erdreich geprüft, ob alles in Ordnung ist. Erst danach könne die Straße wieder freigegeben werden. Wann das der Fall ist, konnte die Polizei noch nicht sagen.

Update vom Montag, 24. Juli, 10.34 Uhr: Beim Unfall eines Lastwagens, der im Auflieger etwa 24 Tonnen Eisenstangen geladen hatte, wurde der Fahrer leicht verletzt. Das berichtet die Feuerwehr Stockstadt. Die Eisenstangen lagen nach dem Unfall zum Teil auf der Fahrbahn.

Am Seligenstädter Dreieck ist am 24.7.23 ein Lkw umgekippt um. Die Verbindung von der A3 zur A45 ist für die Bergung voll gesperrt.

Das Bergungsunternehmen ist gegen 7 Uhr eingetroffen. Die Räumung der Unfallstelle wird jedoch noch einige Zeit dauern. Die Verbindung von der A3 auf die A45 bleibt der Polizei zufolge voraussichtlich bis mindestens 12 Uhr gesperrt.

Lkw muss geborgen werden: Verbindung von A3 zu A45 bei Seligenstadt voll gesperrt

Erstmeldung von Montag, 24. Juli, 08.29 Uhr: Seligenstadt - An der hessisch-bayerischen Landesgrenze startet die Woche mit einer Autobahnsperrung. Wie die Polizei am Montagmorgen (24. Juli) mitteilte, ist ein Lkw-Fahrer bei Seligenstadt (Kreis Offenbach) gegen 4.45 Uhr mit seinem mit Stahlträgern beladener Laster in den Graben gefahren und umgekippt.

Die Unfallstelle ist abgesichert, die Bergung wird bis Mittag dauern.

Der Mann war von der A3 kommend auf die A45 in Richtung Gießen unterwegs. Er wurde umgehend vom Rettungsdienst behandelt. Vom Seligenstädter Dreieck ist die Verbindung von der A3 zur A45 daher zurzeit gesperrt.

Unfall am Seligenstädter Dreieck: Verbindung von A3 zu A45 gesperrt

Der Lkw blockiere Teile der Fahrbahn und muss jetzt geborgen werden, hieß es vonseiten der Beamten weiter. Der Fahrer blieb unverletzt. (csa/anki)

