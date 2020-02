Jaguar-Fahrer verursacht Unfall – Einen Verletzten lässt er einfach zurück

Bei einem Unfall nahe Langenselbold wird ein junger Mann verletzt. Der Unfallverursacher flieht mit seinem Jaguar und lässt den Verwundeten zurück.

Langenselbold - Nach einem Unfall am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 3271 bei Langenselbold hat der Fahrer eines Jaguars nicht an, sondern sich direkt davongemacht. Die Ermittler der Unfallflucht-Gruppe der Polizei Südosthssen suchen nun mit Nachdruck nach dem Fahrer. Aber was ist genau geschehen?

Langenselbold: Unfall durch Überholmanöver mit Jaguar

Der 20-jährige Fahrer eines weißen Ford Fiestas war am Mittwochnachmittag um kurz vor 15 Uhr auf der Landesstraße 3271 aus Langenselbold kommend in Richtung Gründau unterwegs. Nachdem der Ford Fiesta den Ort verlassen hatte, setzte ein Auto der Marke Jaguar zum Überholen an.

Bei dem Überholmanöver kam dem Jaguar-Fahrer jedoch ein Auto entgegen, weshalb er plötzlich wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen auswich. Dabei schnitt der Jaguar jedoch den Ford Fiesta des jungen Mannes aus Nidda.

Langenselbold: Jaguar-Fahrer lässt nach Unfall Verletzten zurück

Der 20-Jährige Fahrer des Ford Fiesta versuchte noch, einen Zusammenstoß zu verhindern, und wich nach rechts aus. Dabei kam er jedoch von der Fahrbahn ab. Der junge Fahrer erlitt leichte Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Anstatt anzuhalten und zu helfen, flüchtete der Fahrer des Jaguars und ließ den Verletzten zurück. Der bei dem Unfall in der Nähe von Langenselbold entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Die Polizei fahndet nach dem flüchtigen Jaguar-Fahrer. Unfallzeugen sollen sich dringend unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei der Polizei melden.

In Hessen begehen immer mehr Unfallverursacher Fahrerflucht*: Fast 44.000-mal sind Unfallverursacher laut Polizeistatistik 2017 davongebraust, also rund 120 Mal jeden Tag. In den Jahren 2013 und 2014 lag die Zahl noch bei unter 40 .000.

