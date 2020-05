Schwerer Unfall: Auto kollidiert mit Reinigungsfahrzeug - Mindestens eine Person verletzt

Bei Ginsheim-Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau stößt ein Auto mit einem Reinigungsfahrzeug zusammen. Mindestens eine Person wird bei dem Unfall verletzt.

Gustavsburg - An der B43 an der Ausfahrt Gustavsburg im Kreis Groß-Gerau kam es am Dienstag (26.05.2020) zu einem schweren Unfall. Ein Auto stieß mit einem Reinigungsfahrzeug zusammen. Dabei wurde der Fahrer verletzt und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Laut ersten Medienberichten sei der PKW an der Ausfahrt der A60 mit einem Straßenreinigungsfahrzeug zusammengestoßen, das daraufhin umkippte und auf dem PKW zu liegen kam. Dabei wurde der Fahrer des Reinigungsfahrzeuges verletzt und kam ins Krankenhaus.

Bei der Bergung des Fahrzeuges entleerte sich der Wassertank des Reinigungsfahrzeuges auf die Straße. Nach Berichten von hessenschau.de soll auch der Autofahrer bei dem Unfall in Gustavsburg verletzt worden sein.

Der Autofahrer soll nach Angaben der Beamten zum Unfallzeitpunkt möglicherweise betrunken gewesen sein.

Weitere Informationen zum genauen Hergang und der Höhe des Sachschadens, der durch den Unfall an der B43 entstand, gibt es bisher noch nicht. Wir berichten weiter.

red/svw

Unfallzahlen gehen zurück: Niedrigster Stand seit Beginn der Statistik

Trotz der schweren Unfälle gehen die Unfallzahlen in Deutschland insgesamt zurück. Im Jahr 2019 sind in Deutschland nach Informationen des Statistischen Bundesamtes insgesamt 3.059 Menschen ums Leben gekommen. Das sind 216 Todesopfer oder 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr 2018. Damit erreichte die Zahl der Verkehrstoten den niedrigsten Stand seit Beginn der Statistik vor mehr als 60 Jahren.

In Hessen kamen im Jahr 2019 bei Unfällen 224 Menschen ums Leben, das sind 15 weniger als im Jahr 2018.

