Unfall in Frankfurt: Tram und Bus kollidieren - Mehrere Verletzte

Von: Florian Dörr

Teilen

230710_Eilmeldung_klein.jpg © Ippen

In Frankfurt sind eine Straßenbahn und ein Bus in einen Unfall verwickelt. Es gibt mehrere Verletzte.

Frankfurt - In Frankfurt sind am Mittwochvormittag (19. Juli) eine Straßenbahn und ein Bus kollidiert. Offenbar gibt es mehrere Verletzte. Das teilt die Feuerwehr Frankfurt via Twitter mit. Die Straßenbahn ist aus den Schienen gesprungen, Betriebsmittel laufen aus. Gemeldet wurde der Tram-Unfall gegen 9.30 Uhr.

Es kommt zu Behinderungen im ÖPNV - laut Verkehrsgesellschaft Frankfurt (VGF) ist die Linie 18 betroffen - und im Straßenverkehr. Weitere Informationen folgen in Kürze.