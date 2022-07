Mehrere Fahrzeuge kollidieren auf A67 – Sechs Verletzte

Von: Alina Schröder

Auf der A67 im Kreis Groß-Gerau kommt es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall zwischen vier Autos. © Keutz TV

Vier Autos kollidieren am Sonntagnachmittag (24. Juli) auf der A67, sechs Personen werden verletzt. Der Unfall verursacht einen kilometerlangen Stau.

Einhausen – Am Sonntagnachmittag (24. Juli) kam es auf der Autobahn 67 in Höhe Einhausen in Richtung Losch zu einem Verkehrsunfall, an dem vier Autos beteiligt waren.

Wie der Mediendienst Kreutz TV berichtet, prallten aus noch ungeklärter Ursache zwei E-Autos, ein Audi sowie ein VW zusammen. Bei dem Unfall wurden insgesamt sechs Personen verletzt und anschließend von Rettungssanitätern vor Ort behandelt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Autobahn für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Bis zum Darmstädter Kreuz bildete sich in den frühen Abendstunden ein kilometerlanger Stau. (asc)

