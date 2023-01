Unfall mit fünf Fahrzeugen auf A5 in Südhessen – zwei Verletzte und hoher Schaden

Von: Sebastian Richter

Auf der A5 bei Bensheim gerät ein Auto ins Schleudern und bleibt auf der Autobahn liegen. Vier weitere Fahrzeuge können nicht bremsen – und krachen in die Unfallstelle.

Bensheim – Heftiger Crash nahe Bensheim: Bei einem Unfall mit fünf Fahrzeugen auf der A5 in Südhessen sind zwei Menschen verletzt worden. Die beteiligten Fahrzeuge blockierten die Autobahn vollständig, wie die Polizei berichtet. Die Autobahn war für mehrere Stunden gesperrt.

Was war passiert? Eine 29-Jährige aus dem Rhein-Neckar-Kreis war in der Nacht auf Donnerstag (5. Januar) gegen Mitternacht mit ihrem Kleinwagen von der Fahrbahn abgekommen, gegen die Leitplanke geprallt und auf der Autobahn liegengeblieben, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen (5. Januar) mitteilte. Im Anschluss konnten vier weitere Autos nicht rechtzeitig bremsen und krachten in die Unfallstelle.

Auf der A5 bei Bensheim hat es in der Nacht heftig gekracht. © KeutzTV-News/dpa

Schwerer Unfall bei Bensheim: Zwei Menschen verletzt

Die Frau erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Aus den nachfolgenden Autos wurde ein 73 Jahre alter Mann aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg leicht verletzt. Rettungskräfte brachten beide Personen nach der Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser.

Die Autobahn war nach dem Unfall in Richtung Norden für etwa zwei Stunden gesperrt. Eine weitreichende Umleitungsempfehlung wurde eingerichtet, wie die Polizei berichtet. Wieso die Unfallverursacherin die Kontrolle über ihren Wagen verlor, war zunächst unklar. Neben zwei Streifen der Autobahnpolizei waren ein Notarzt, mehrere Rettungsfahrzeuge zur Versorgung der Verletzten sowie die Feuerwehr Bensheim vor Ort. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 25.000 Euro. (spr/dpa)

Im November verursachte ein Betrunkener einen schweren Unfall auf der A5 bei Bensheim. Er war mit drei Promille unterwegs – und hatte keinen Führerschein.