Verheerende Unfälle auf A661 in Frankfurt: Mehrere Menschen teils lebensbedrohlich verletzt

Von: Sophia Lother

Auf der A661 in Frankfurt hat es heftig gekracht. Mehrere Menschen werden verletzt. (Symbolbild) © Arne Dedert/dpa

Bei einem Unfall in Frankfurt werden sechs Menschen teils schwer verletzt. Eine Person schwebt in Lebensgefahr.

Frankfurt – Folgenschwere Unfälle haben am Montag (17. Oktober) in Frankfurt auf der A661 für Chaos gesorgt. Laut einer Twitter-Meldung der Feuerwehr gegen 16.51 Uhr waren an den Zusammenstößen mehrere Autos beteiligt. „Es ist zu einem Massenanfall von Verletzten gekommen“, erklären die Einsatzkräfte dort. Es seien viele Einsatzfahrzeuge zu den Unfällen auf Höhe Kalbach-Riedberg unterwegs. Die Feuerwehr beendete ihren Tweet mit der dringenden Bitte, die Rettungsgasse freizuhalten.

Inzwischen seien alle Verletzten in Krankenhäuser gebracht worden. Ursprünglich sei die Feuerwehr Frankfurt von zehn Verletzten ausgegangen, erklärte ein Pressesprecher auf Nachfrage. Letztlich seien dann aber sechs Menschen verletzt vorgefunden worden – davon einer lebensbedrohlich und zwei weitere schwer. Insgesamt waren fünf Autos an dem Unfall beteiligt.

Schwere Unfälle auf der A661 in Frankfurt: Mehrere Menschen schwer verletzt

Auf Nachfrage erklärte die Polizei Frankfurt, dass die A661 zwischenzeitlich teilweise gesperrt wurde. Der Verkehr sei über den Standstreifen weitergeleitet worden. Inzwischen sind die Polizeimaßnahmen jedoch beendet. Wie es zu dem Unfall kam, bedarf weiterer Ermittlungen, erklärte der Sprecher. (slo)

Es ist nicht der erste schwere Crash mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Auf der A661 kam es bereits vor einigen Monaten zu einem schweren Unfall mit drei beteiligten Autos.