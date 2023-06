Unfall-Drama in Frankfurt: Achtjähriges Kind stirbt, zwei Personen schwer verletzt

Von: Niklas Hecht

Am Samstag ereignete sich am Palmengarten in Frankfurt ein schwerer Unfall. © 5VISION.NEWS

In der Nähe des Palmengartens in Frankfurt kommt es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein acht Jahre altes Kind erliegt seinen Verletzungen.

Frankfurt - Am Samstag (3. Juni) ist es in Frankfurt zu einem tragischen Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein achtjähriger Junge sein Leben verlor. Die Polizei fand das Unfallauto nach eigenen Angaben gegen 15.20 Uhr auf dem Dach liegend in unmittelbarer Nähe zum Palmengarten in der Siesmayerstraße vor. In dem Cabrio befanden sich während des Unfalls neben dem inzwischen verstorbenen Jungen noch dessen elf Jahre alter Bruder und der Vater der beiden Kinder. Diese wurden bei dem Unfall nach Angaben der Polizei schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Laut Polizei gibt es derzeit keine Hinweise auf die Beteiligung weiterer Fahrzeuge an dem Unfall. Die drei Insassen des verunfallten Cabrios befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits außerhalb des Autos und wurden umgehend vom Rettungsdienst behandelt. Der acht Jahre alte Junge sei nach Informationen des hr zunächst reanimiert worden, später im Krankenhaus dann aber seinen Verletzungen erlegen.

Die genaue Ursache des Unfalls ist unklar. Der Hergang und die Schadenshöhe werden nun von der Polizei ermittelt. An dem Einsatz waren nach Angaben der Polizei insgesamt 43 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst mit 16 Fahrzeugen sowie einem Rettungshubschrauber beteiligt. (nhe/dpa)

