Maschine überschlägt sich: Schockmoment bei Landung auf Segelflugplatz

Von: Christoph Sahler

Das Leichtflugzeug musste mit einem Kran geborgen werden. © 5Vision.News

Auf einem Segelflugplatz im Kreis Offenbach kommt es zu einem Unfall. Ein Pilot muss mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Mainhausen - Am Montagvormittag (22. Mai) ereignete sich auf dem Flugplatz in Mainhausen-Zellhausen (Kreis Offenbach) ein Unfall mit einem Leichtflugzeug, bei dem ein 63-jähriger Mann verletzt wurde. Gegen 10.45 Uhr wurde bekannt, dass ein Flieger während des Landeanflugs in Schwierigkeiten geraten war. Das Flugzeug war zuvor normal in der Luft unterwegs gewesen und hatte bereits aufgesetzt, als es zu dem Vorfall kam, berichtet die Polizei.

„Vermutlich setzte die Maschine mit der Schnauze auf und überschlug sich daraufhin. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar und wird derzeit untersucht. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchungen wurde bereits informiert“, erklärten die Beamten am Nachmittag in ihrem Einsatzbericht.

Rettungshubschrauber im Einsatz: Pilot gerät bei Landeanflug in Schwierigkeiten

Der Pilot, ein 63-jähriger Mann aus Rodgau, wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Glücklicherweise erlitt er nur leichte Verletzungen.

Um ein mögliches Brandrisiko zu minimieren, sicherte die Feuerwehr den Flugplatz vor aus dem Flieger austretendem Treibstoff. Dadurch wurde auch die Sicherheit an der Unfallstelle gewährleistet. Der entstandene Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Weitere Informationen werden im Zuge der laufenden Ermittlungen erwartet. (csa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von Redakteur Christoph Sahler sorgfältig geprüft.

