Unfall auf A 7 bei Bad Hersfeld: Lkw kommt von der Fahrbahn ab

Von: Kilian Bäuml

Teilen

In Bad Hersfeld kommt es am Samstag zu einem Unfall eines Lkw mit Anhänger. Zwei Fahrstreifen mussten gesperrt werden.

Bad Hersfeld – Auf der Strecke zwischen Bad Hersfeld-West und Homberg/Efze auf der A 7 kam es am Samstag gegen 2 Uhr zu einem Unfall eines Lkw mit Anhänger, berichtet die Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld. Der 28-jährige Fahrer aus Guxhagen im Schwalm-Eder-Kreis verlor offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug und geriet von der Fahrbahn ab in einen Grünstreifen auf der rechten Seite.

Bei dem LKW-Unfall auf der A 7 wurden zwei Fahrbahnen gesperrt. (Symbolbild) © Guido Kirchner/dpa

Der Fahrer versuchte gegenzulenken und brachte das Fahrzeug quer auf den ersten beiden Fahrstreifen der Bundesautobahn zum Stehen. Warum er die Kontrolle über den Lkw verlor, ist bisher nicht geklärt. Noch an das Fahrzeug gekoppelt, stürzte der Anhänger und blieb im Grünstreifen liegen. Der Anhänger des Fahrzeugs wurde dabei so stark beschädigt, dass sich die Ladung im Bereich der Unfallstelle verteilte. Es handelte sich dabei um geladene Pakete. Mitarbeiter der Spedition mussten die Ladung in ein nachgeführtes Fahrzeug umladen.

Unfall auf der A 7 bei Bad Hersfeld – Zwei Fahrbahnen gesperrt

Der Anhänger selbst wurde durch ein Bergungsunternehmen wieder aufgerichtet. Während dessen blieben die ersten beiden Fahrstreifen gesperrt und nur auf dem dritten Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Trotzdem kam es wegen der geringen Verkehrsdichte nicht zu einer größeren Beeinträchtigung des Verkehrs in Fahrtrichtung Norden. Der Fahrer des Lkw wurde bei dem Unfall nicht verletzt, der entstandene Schaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Auf der Autobahnen kommt es regelmäßig zu Unfällen, erst vor ein paar Tagen verursachte ein VW-Fahrer auf der A 7 sogar gleich mehrere Unfälle. (kiba)