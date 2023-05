Mutter und Tochter auf A66 verunglückt: Auto schleudert 60 Meter durch Maisfeld

Von: Florian Dörr

Eine Mutter und ihre Tochter werden bei einem schweren Unfall auf der A66 bei Flörsheim schwer verletzt.

Weilbach - Schwerer Unfall am Sonntagabend (21. Mai) auf der A66 im Rhein-Main-Gebiet. Gegen 21 Uhr kamen nach Angaben der Polizei in Wiesbaden eine Frau und ihre Tochter mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich mehrfach, schleuderte 60 Meter durchs Gelände. Beide Frauen wurden schwer verletzt.

Was genau war passiert? Wie die Polizei mitteilt, waren die 36-Jährige und ihre 14-jährige Tochter auf der A66 bei Flörsheim-Weilbach (Main-Taunus-Kreis) in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs. Mit ihrem Renault Megane wollten sie offenbar vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen wechseln. Zeitgleich aber befuhr ein 61-Jähriger aus Frankfurt mit seinem BMW X1 die linke Spur an der selben Stelle - und wollte ebenfalls auf den mittleren Fahrstreifen lenken.

Schwerer Unfall auf A66 bei Flörsheim: Zwei Frauen schwer verletzt

Die 36-Jährige verriss mitten auf der A66 in Richtung Frankfurt das Lenkrad, offenbar in der Absicht, eine Kollision mit dem anderen Fahrzeug noch zu vermeiden. In der Folge aber schleuderte ihr Auto über die rechte Spur und den Seitenstreifen von der Fahrbahn.

Der Renault Megane landete nach dem Unfall auf der A66 bei Flörsheim-Weilbach auf dem Dach. © 5vision.news

Von der angrenzenden Böschung wurde der Wagen derart in die Höhe katapultiert, dass er erst nach etwa 60 Metern und mehreren Überschlägen in einem Maisfeld auf dem Dach liegen blieb, wie die Polizei nach dem Unfall auf der A66 bei Flörsheim-Weilbach im Main-Taunus-Kreis berichtet.

Renault Megane fliegt von A66 - Stau nach Unfall bei Flörsheim

Der 61-Jährige meldete den Unfall der Polizei und kehrte an die Unfallstelle zurück. Die Beamten der ersten eingesetzten Streife der Polizei leisteten der am Kopf stark verletzten 36-Jährigen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte am Unfallort an der A66 erste Hilfe. Die ebenfalls schwer verletzte 14-jährige Tochter wurde von einem Ersthelfer versorgt. Beide wurden von den Rettungskräften in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Der Verkehr war aufgrund der zwischenzeitlichen Sperrung von zwei Fahrstreifen für die Rettungsmaßnahmen am Sonntagabend für eine Stunde beeinträchtigt. (fd)

