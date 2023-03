Umfrage zur Gastronomie in deutschen Städten – Hessen zweimal unter den Top 10

Von: Caspar Felix Hoffmann

Eine aktuelle Umfrage eines Online-Reiseportals sieht zwei hessische Städte unter den Top 10 der kulinarischen Hot Spots in Deutschland.

Frankfurt – Auch wenn das Wetter derzeit noch keine Frühlingsgefühle aufkommen lässt, steht Ostern vor der Tür. Der Winter ist vorbei und für viele geht es über die Feiertage in den Urlaub. Immer wieder beliebt um Karfreitag und Ostermontag: eine Städtereise. Ziele wie Amsterdam, Paris und Wien stehen bei vielen wie gewohnt auf dem Programm. Aber auch in Deutschland ist ein Städtetrip beliebt, vor allem bei denen, die kulinarisch auf ihre Kosten kommen wollen. Eine Umfrage zeigt nun, wo das Angebot am größten ist. Zwei hessische Städte sind unter den Top 10 – wenn auch mit etwas Abstand.

Ein Straßenschild der Großen Bockenheimer Straße, im Volksmund Fressgass genannt, in der Frankfurter Innenstadt. © Stock&People/Imago

Deutsche Städte für Feinschmecker: Frankfurt und Kassel unter den besten zehn Städten

Frankfurt liegt kulinarisch auf Platz zwei hinter München – das zeigt jetzt eine Umfrage des Reisegutschein-Portals tripz.de. Die Metropole biete rund 31 Restaurants pro Quadratkilometer und verzeichne im Internet das höchste Suchvolumen zum Stichwort „Restaurant“. Darüber hinaus verwöhne die Stadt anspruchsvolle Gaumen in insgesamt neun ausgezeichneten Sternerestaurants. Überregional bekannt seien neben dem Äppelwoi auch der Handkäs‘ mit Musik – einem in Essig und Öl eingelegten Harzer Käse mit Zwiebeln – und die Frankfurter Grie Soß‘.

An achter Stelle liege Kassel. Die Stadt biete fast 14 kulinarische Orte auf einem Quadratkilometer. In der Kategorie „Google-Suchvolumen“ belege Kassel den neunten Platz. Auch wenn Kassel keine Sterneküche zu bieten habe, sorgten die deftigen Köstlichkeiten für kulinarische Momente: Neben der Ahle Wurscht, einer luftgetrockneten oder leicht geräucherten Wurst, locken auch das Weckewerk, eine Kochwurst, sowie das sogenannte Duckefett, eine Sauce, die unter anderem aus Speck, Zwiebeln und Schmand besteht, nach Nordhessen.

Die zehn besten deutschen Städte für Feinschmecker: Frankfurt und Kassel sind dabei

München Frankfurt Berlin Düsseldorf Stuttgart Hamburg, Köln und Nürnberg Regensburg Kassel Hannover Karlsruhe

(cas)