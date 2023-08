Kilometerweite Rauchwolke: Bus brennt auf A5 bei Frankfurt - Massiver Stau

Von: Niklas Hecht

Auf der A5 bei Frankfurt staut sich der Verkehr derzeit wegen eines Bus-Brandes. © Chris Lorenz / 5VISION.NEWS

Auf der A5 bei Frankfurt brennt ein Bus. Das Feuer ist laut der Feuerwehr unter Kontrolle. Der Verkehr staut sich kilometerweit.

Frankfurt - Auf der A5 in Höhe Schwanheim in Richtung Norden hat am Freitagnachmittag (11. August) ein Bus gebrannt. Das teilte die Feuerwehr Frankfurt auf Twitter mit. Das Feuer sei laut der Einsatzkräfte unter Kontrolle, umfangreiche Nachlöscharbeiten dauerten an. Der Rauch sei weithin sichtbar. Der Verkehr ist durch die Löscharbeiten aktuell beträchtlich eingeschränkt. Nur auf ein Fahrstreifen sei derzeit befahrbar, schrieb die Feuerwehr auf dem Kurznachrichtendienst weiter. Google Maps zeigt für die Strecke aktuell (Stand: 17.07 Uhr) eine Verzögerung von über 50 Minuten an. (nhe)

