Ikea-Raub bei „Aktenzeichen XY“: Ungewöhnliche Eigenart könnte Täter überführen

Vor einem Ikea in Frankfurt wird ein Geldbote angeschossen. Die Polizei sucht jetzt über die ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ den Täter.

Im November 2019 wird vor einem Ikea in Frankfurt ein Geldbote überfallen und schwer verletzt. Der Täter flieht.

in ein Geldbote überfallen und schwer verletzt. Der Täter flieht. Mithilfe der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst" im ZDF will die Polizei Hinweise auf den Täter erhalten.

im will die Hinweise auf den Täter erhalten. Die ZDF-Sendung macht Zuschauer auf besonderen Gang des Täters aufmerksam

Update vom Donnerstag, 13.08.2020, 11.15 Uhr: Am 9. November 2019 hat ein Räuber auf dem Parkplatz von Ikea in Frankfurt einen Geldtransporter überfallen und dabei einen Wachmann angeschossen. Noch immer sucht die Polizei nach dem Täter. Mit der Hilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst" haben die Beamten sich am Mittwochabend, 12. August, erneut an die Öffentlichkeit gewandt und um Hinweise gebeten. In der Sendung wurden die Zuschauer auf ein bestimmtes Detail aufmerksam gemacht, auf eine Besonderheit beim Gang des mutmaßlichen Täters.

In der Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst“ wurde die Aufnahme einer Überwachungskamera gezeigt. Auf ihr „ist der Täter kurz vor der Tat zu sehen“, sagt der Moderator Rudi Cerne. „Auffällig ist dabei sein ungewöhnlicher Gang.“ Auf dem Video geht der mutmaßliche Täter an einem blauen Container vorbei und humpelt leicht mit dem linken Bein.

Einen ähnlichen Raubüberfall an einer Ikea-Filiale hat es auch in Köln gegeben

„Die Polizei prüft derzeit gleichgelagerte Fälle in ganz Deutschland", sagt Rudi Cerne. Schon im November ließ die Deutsche Presse Agentur (dpa) über den Ticker laufen, dass die Frankfurter Kriminalpolizei mit Kollegen aus Köln zusammenarbeite. Auch dort habe es einen bewaffneten Raubüberfall auf einen Geldtransporter an einer Ikea-Filiale gegeben.

Den Täter vom Überfall vor Ikea in Frankfurt beschreibt die Polizei wie folgt:

Der Täter ist männlich und zwischen 30 und 45 Jahre alt.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß.

Er spricht akzentfreies Deutsch.

Er ist dicklich und hat einen Bauchansatz.

Der Täter trug einen weißen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und helle Turnschuhe von „Nike“, weiße Handschuhe, eine schwarze Kappe und eine große schwarze Sonnenbrille.

Raub vor Ikea in Frankfurt bei „Aktenzeichen XY...ungelöst“

Erstmeldung, 11.08.2020, 9.38 Uhr. Frankfurt - Etwa neun Monate nach einem Überfall auf dem Parkplatz von Ikea in Frankfurt (09.11.2019) wird weiter nach dem Mann gesucht, der dort einen Wachmann niedergeschossen und anschließend mit einer großen Summe Bargeld geflohen war. Jetzt wendet sich die Polizei Frankfurt mithilfe der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY...ungelöst" erneut an die Öffentlichkeit. Die Sendung wird am Mittwoch, 12. August, 20:15 Uhr, ausgestrahlt.

Das Video, das von einer Überwachungskamera der Ikea-Filiale in Frankfurt Nieder-Eschbach aufgezeichnet wurde, zeigt den Täter auf seinem Weg zum Überfall. Auf dem Video ist er deutlich in einem weißen Kapuzenpulli und einer schwarzen Jogginghose zu erkennen. Bei dem Überfall vor Ikea in Frankfurt entriss der Täter gegen 11.25 Uhr den Koffer eines Geldboten. Es kam schließlich zum Schusswechsel, bei dem der 56-jährige Geldbote schwer verletzt wurde. Eine abgefeuerte Kugel hatte die Beifahrertür des Geldtransporters durchschlagen. Nur durch viel Glück hatte es keine weiteren Verletzten gegeben, teilte die Polizei nach dem Überfall mit.

Überfall vor Ikea in Frankfurt: Polizei sucht in „Aktenzeichen XY...ungelöst" (ZDF) nach Hinweisen

Der Täter flüchtete zunächst zu Fuß und entkam schließlich in einem silbernen Audi A8. Das Auto, sowie die Kennzeichen waren gestohlen. Das Fluchtfahrzeug wurde später ausgebrannt auf einem Feld im Frankfurter Stadtteil Riedberg, unweit des Tatorts, gefunden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Überfall vor Ikea in Frankfurt lange vorbereitet wurde. Der Täter musste beispielsweise herausfinden, durch welchen Eingang das Geld von Ikea abgeholt wird. Für den Sendetag hat die Kriminalpolizei Frankfurt unter der Telefonnummer 069-755 51299 eine Hotline für Hinweise eingerichtet, mit der die Identität oder der Aufenthaltsort des Täters festgestellt werden sollen. Weitere Informationen zum Überfall vor Ikea in Frankfurt befinden sich auf der Website der Polizei.

„Aktenzeichen XY“ (ZDF): Überfall vor Ikea in Frankfurt - Täter weiter unbekannt

In der kommenden Sendung von „Aktenzeichen XY...ungelöst“ (ZDF) am Mittwoch (12.08.2020) wird zudem ein weiterer Fall aus Hessen gezeigt. Die Polizei erhofft sich etwa ein Jahr nach einem Überfall auf eine Bank in Wald-Michelbach Hinweise von Zuschauern. Der Täter bedrohte die Mitarbeiter der Bankfiliale mit einer Schusswaffe und erbeutete mehrere Tausend Euro.