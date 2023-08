Herzlose Aktion: Katzen einfach ausgesetzt – Facebook-Community schäumt vor Wut

Von: Josefin Schröder

Eine der vier ausgesetzten Katzen im Tierheim Hanau. © Tierheim Hanau

Das Tierrefugium Hanau machte am Mittwoch eine traurige Entdeckung: Vier herrenlose Katzen wurden vor der Tür abgestellt. Sie brauchen ein neues Zuhause.

Hanau - Ausgesetzt und verlassen: Das Tierrefugium in Hanau hilft herrenlose Tiere in Not. Jüngst fanden Mitarbeiter vier Katzen - zwei unkastrierte Kater und zwei weibliche Katzen- vor der Tür, wie das Tierheim Hanau auf Facebook berichtet. Jemand hatte sie dort unbemerkt vor der Tür abgestellt.

Diese Katzen wurden ausgesetzt und vom Tierheim Hanau aufgenommen. © Tierheim Hanau

Inzwischen befinden sich die Katzen, die weder gechippt noch mit einem Kennzeichen tätowiert seien, im Tierheim Hanau an der Landstraße. Bei Facebook richtet sich das Tierheim nun an die Öffentlichkeit: Wer die Katzen oder Hinweise hat, wird gebeten, sich unter 06181/45116 zu melden. In den Kommentaren tippen Nutzer, dass es sich um Bengalkatzen handeln könnte. Viele zeigen sich zudem bestürzt über die herzlose Aktion. „Unfassbar“ schreibt eine Nutzerin unter die Bilder, eine andere findet es „einfach nur armselig“. „Was für eine Gattung von Mensch macht das?“, fragt eine Katzenfreundin. „Es tut in der Seele weh“, reagiert eine andere Nutzerin auf die Tierheim-News. Insgesamt wurde der Facebook-Post bisher 309 Mal geteilt. Bleibt zu hoffen, dass die Katzen auf diese Weise schnell ein neues Zuhause finden. (Josefin Schröder)

