Tödlicher Unfall in Südhessen: 74-Jähriger kracht gegen Baum

Von: Sebastian Richter

Bei Bischofsheim (Kreis Groß-Gerau) kracht ein Mann mit einem Opel gegen einen Baum. Er erliegt seinen schweren Verletzungen.

Bischofsheim – Bei einem schweren Verkehrsunfall im südhessischen Kreis Groß-Gerau ist ein Mann verunglückt. Der 74-Jährige war am Mittwochmorgen (26. April) auf der Landstraße zwischen Bischofsheim und Bauschheim tödlich verletzt worden, wie die Polizei berichtet.

Vieles zum Unfallhergang können die Beamten bisher nicht mitteilen. Lediglich, dass der Mann aus Bischofsheim gegen 8.45 Uhr nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Opel gegen einen Baum geprallt war, konnte die Polizei zum Verlauf des Unfalls mitteilen. Weitere Details soll nun ein Gutachter feststellen, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft das Unfallgeschehen rekonstruieren soll.

Bei einem tödlichen Unfall in Südhessen stirbt ein 74 Jahre alter Mann. © Alexander Keutz

74-Jähriger stirbt bei Unfall nahe Bischofsheim

Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Zudem saß der Mann alleine im Auto, also wurden auch keine weiteren Menschen verletzt. Die Strecke wurde für die Räumung und die ersten Ermittlungen voll gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder weitere Angaben zu Hintergründen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06144/9666-0 mit der Polizei in Bischofsheim in Verbindung zu setzen. (spr)

