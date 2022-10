Tödlicher Unfall auf A67: Langer Stau auf Autobahn

Von: Sebastian Richter

Auf der A67 bei Lorsch ist nach einem schweren Unfall ein Mensch gestorben. © Jürgen Strieder

In Südhessen ist ein Mensch bei einem schweren Unfall ums Leben gekommen. Die A67 ist in eine Richtung voll gesperrt.

Lorsch – Auf der A67 ist es bei Lorsch am Donnerstagabend (20. Oktober) zu einem tödlichen Unfall gekommen. Das berichtet ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage. In Richtung Süden hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein roter Sportwagen gegen 18.15 Uhr die Autobahn. In der Nähe von Lorsch soll das Auto zunächst nach links in eine Betonwand und anschließend in der Mitte der Fahrspur gegen eine Leitplanke. Daraufhin überschlug sich das Auto mehrfach.

Tödlicher Unfall auf A67 bei Lorsch: Sperrung der Autobahn

Der „Fahrzeugführer erlitt tödliche Verletzungen“ heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Genaue Angaben zu seiner Identität können derzeit noch nicht gemacht werden. Die Autobahn ist aktuell in Richtung Süden voll gesperrt (Stand: 19.40 Uhr). (spr)

Erst wenige Tage zuvor kam es ein Stück weiter nördlich auf der A67 zu einem schweren Unfall. Drei Menschen wurden teils schwer verletzt.