Tödliche Schüsse in Frankfurt: Motiv noch unklar

Teilen

Schüsse in Frankfurt-Rödelheim. © Schramek

Im Frankfurter Stadtteil Rödelheim soll es zu Schüssen gekommen sein. Eine Person kam offenbar ums Leben.

Frankfurt - Am Montagabend (12. Dezember) wurde im Hausener Weg in Frankfurt-Rödelheim ein Mann erschossen, wie ein Polizeisprecher auf Anfrage mitteilte. Gegen 20.20 Uhr wurde die Polizei von Anwohnern gerufen, die Schüsse hörten. Die Beamten fanden auf dem Gehsteig in der Schmittener Straße einen Mann mit mehreren Schussverletzungen. Er starb noch vor Ort.

Wie die Polizei mitteilte, gibt es zu einem möglichen Täter oder auch Täterin und zum Motiv so kurz nach der Tat noch keine Informationen, auch nicht ob es einen Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt von vor einer Woche in Hausen geben könnte. (red/Schramek)

Weitere Informationen folgen