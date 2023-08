Plötzlich sitzen Schafe im Streifenwagen – Polizei teilt kurioses Foto

Von: Caspar Felix Hoffmann

Skurrile Situation in Eschborn im Main-Taunus-Kreis: Die Polizei fängt vier entlaufene Schafe ein. Fotos des Einsatzes finden im Netz großen Anklang.

Eschborn/Sulzbach – Ein ungewöhnlicher „tierischer Notruf“ ging am frühen Mittwochmorgen (2. August) bei der Polizei in Eschborn im Main-Taunus-Kreis ein. Statt Schäfchen zu zählen, um in den Schlaf zu finden, retteten die Beamten der Polizeistation Eschborn Schafe von den Bahngleisen – und brachten sie in Sicherheit. Die Polizei veröffentlichte einen humorvollen Instagram-Post, der die etwas skurrile Situation festhält.

„POV: Du zählst Schafe im Nachtdienst, schläfst aber gar nicht!“ lautet der Kommentar, der zusammen mit einem Bild von vier Schafen auf dem Rücksitz eines Polizeiautos veröffentlicht wurde. Zu sehen ist ein Polizist am Steuer, im Hintergrund liegt die Hand eines Kollegen auf einem der Schafe. In dem Post fragt die Polizei scherzhaft, ob sie träume.

„Kuschelige Fahrt“: ein Streifenwagen, zwei Polizisten ... und vier Schafe – in Sulzbach rückte die Polizei zu einem „tierischen Notruf“ aus. © Polizei

„Tierischer Notruf“ in Sulzbach: Schafe „mit großem Aufwand“ in den Streifenwagen verfrachtet

Die Realität war jedoch weniger traumhaft, sondern potenziell gefährlich. Die Beamten wurden zu den Bahngleisen in Sulzbach (Main-Taunus-Kreis) gerufen, wo Schafe umherirrten und sowohl den Bahnverkehr als auch ihr eigenes Leben gefährdeten. In einer schnellen Aktion fingen die Polizeibeamten die entlaufenen Schafe ein und verfrachteten sie „mit großem Aufwand“ in den Streifenwagen. Ein Szenario, das kaum ein Polizist in seiner Ausbildung gelernt haben dürfte.

In einer Art „Wagenburg“ aus aneinander geparkten Streifenwagen wurden die Schafe dann auf der Polizeiwache provisorisch untergebracht. Die Tiere wurden mit Wasser und Futter versorgt, während die Polizisten versuchten, den Besitzer der Schafe ausfindig zu machen.

Die humorvolle, aber auch berührende Geschichte wurde auf Instagram begeistert aufgenommen. Ein Nutzer kommentierte: „Die Polizei. Dein Freund und Schäfer“, während ein anderer meinte: „Ich dachte, es sei eine Polizei-Meme-Seite“.