Iron Maiden Tour 2023: Alle Infos zum Konzert in der Festhalle Frankfurt

Von: Anna Kirschner

Sänger Bruce Dickinson der britischen Heavy Metal Band Iron Maiden wird wie hier in Prag am Samstag auch Frankfurt rocken. © Vit Simanek/imago

Iron Maiden kommen auf ihrer Tour 2023 in die Festhalle Frankfurt. Was man zur Setlist, zur Vorband, dem Einlass und Beginn wissen muss und wo man parken kann.

Frankfurt – In diesem Sommer geben sich die Megastars in Frankfurt die Klinke in die Hand. Depeche Mode und Beyoncé, Harry Styles und Guns N‘ Roses waren schon im Deutsche Bank Park. Nun lockt die Kult-Metalband Iron Maiden Tausende Besucher in die Festhalle Frankfurt. Ihre Tour „The Future Past“ 2023 bringt sie am Samstag, 29. Juli, nach Frankfurt.

Iron Maiden Tour 2023 in der Festhalle Frankfurt

Iron Maiden hatte seit der Bandgründung 1975 großen Einfluss auf die Entwicklung des Heavy Metal, vor allem in den 1980er Jahren. Sie sollen weltweit mehr als 130 Millionen Alben verkauft haben. Besonders bekannt ist der Bassist der Band, Steve Harris, Gitarrist Dave Murray und das Maskottchen der Band, Eddie. Beliebte Songs von Iron Maiden heißen „The Trooper“, „Fear of the Dark“, bekannte Alben tragen die Titel „Somewhere in Time“, „Powerslave“ und „The Number of the Beast“.

Das jüngste Album von Iron Maiden heißt „Senjutsu“ und erschien 2021. Bei der Tour 2023 sollen sowohl Klassiker als auch neue Songs aus diesem Album gespielt werden. Iron Maiden treten außerdem in Dortmund und München auf.

Einlass und Beginn des Iron Maiden-Konzerts in Frankfurt 2023

Die Show in der Festhalle Frankfurt beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 18 Uhr über den Eingang Festhalle Süd von Brüsseler Straße. Die Vorband ist die britische Metalband The Raven Age. Sie haben schon in 38 Ländern gespielt und mehr als 75 Millionen Streams gesammelt. Das Besondere: Der Mitbegründer von The Raven Age, George Harris, ist der Sohn des Iron-Maiden-Bassisten Steve Harris. Iron Maiden spielt danach ab circa 20.50 Uhr.

„The Future Past“ – Iron Maiden Tour 2023

Wo? Festhalle Frankfurt

Wann? Samstag, 29. Juli 2023

Samstag, 29. Juli 2023 Donnerstag, 29. Juni, und Samstag, 1. Juli Beginn: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Einlass: 18 Uhr am Eingang Süd

Die günstigsten Tickets kosten derzeit etwa 92 Euro. Aktuell gibt es online keine Tickets mehr. Bei Ticketangeboten auf Ebay und ähnlichen Plattformen sollten Fans Vorsicht walten lassen.

Setlist für Iron Maiden in der Festhalle Frankfurt 2023

Die bisherige Setlist ist unter anderem vom Magazin MetalHammer veröffentlicht worden. Wahrscheinlich können sich die Fans auf die folgenden Songs bei der Tour 2023 auch in Frankfurt freuen:

Caught Somewhere In Time

Stranger In A Strange Land

The Writings On The Wall

Days Of Future Past

The Time Machine

The Prisoner

Death Of The Celts

Can I Play With Madness

Heaven Can Wait

Alexander The Great

Fear Of The Dark

Iron Maiden

Hell On Earth The Trooper

Wasted Years

Parken an der Festhalle Frankfurt

Die Festhalle selbst hat keinen offiziellen Parkplatz, das Parkhaus Messeturm ist jedoch direkt nebenan. Folgende Parkhäuser am nächsten an der Festhalle:

Parkhaus Messeturm: je angefangene Stunde 4,30 Euro, Tagesmaximum 43 Euro. Konzerttarif: 15 Euro pauschal. 917 Stellplätze. Durchgängig geöffnet. Durchfahrtshöhe: 2 Meter.

Parkhaus Congresscenter/Maritim: je angefangene Stunde 4,30 Euro, Tagesmaximum 43 Euro. Konzerttarif: 15 Euro pauschal. 461 Stellplätze. Durchgängig geöffnet. Durchfahrtshöhe: 2 Meter.

Parkhaus Skyline Plaza: erste Stunde kostenlos, jede weitere Stunde jeweils zwischen 1,50 und 3 Euro, Tagesmaximum 27 Euro. 2.400 Stellplätze. Durchgängig geöffnet. Durchfahrtshöhe: 2 Meter.

Parkhaus Q-Park Westend Gate: je angefangene Stunde 4,10 Euro, Tagesmaximum 39 Euro. 610 Stellplätze. Durchgängig geöffnet. Durchfahrtshöhe: 1,85 Meter.

Parkhaus Hotel Mövenpick: je angefangene Stunde 4,30 Euro, Tagesmaximum 43 Euro. 133 Stellplätze. Durchgängig geöffnet. Durchfahrtshöhe: 2 Meter.

Anreise zur Festhalle

Im Ticket für eine Veranstaltung in der Festhalle ist in der Regel auch ein Ticket für den Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) enthalten. Das Ticket gilt für die An- und Rückreise in der 2. Klasse ab fünf Stunden vor Konzertbeginn bis zum Betriebsschluss. Die U-Bahn-Station und die Straßenbahnhaltestelle „Festhalle/Messe“ sind direkt vor dem Eingang „City“ der Festhalle. Der Eingang „Süd“ befindet sich gegenüber des Einkaufszentrums Skyline Plaza in der Brüsseler Straße.