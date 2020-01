Pärchen überfällt tegut mit Messer - aber das geht mächtig daneben

In Dreieich (Sprendlingen) wurde ein tegut-Supermarkt überfallen (Symbolbild).

Gescheiterter Raubüberfall

von Tobias Möllers schließen

Am frühen Dienstagmorgen bedrohten die beiden eine Mitarbeiterin in dem Supermarkt in Dreieich, doch mit deren Reaktion hatten sie wohl nicht gerechnet.